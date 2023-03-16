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Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о цифровом рубле

Ведомости

Государственная дума приняла в первом чтении пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.

В постановлении также сказано, что ко второму чтению авторы инициативы должны учесть необходимость защиты прав субъектов персональных данных при обработке этих данных на платформе цифрового рубля. Поправки следует представить к 14 апреля.

Законопроект закрепляет понятия «платформа цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)», «участник платформы цифрового рубля» и «пользователь платформы цифрового рубля». За Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, также регулятор будет отвечать за сохранность цифровых рублей, организацию и обеспечение функционирования платформы.

Вместе с основным законопроектом авторы предлагают внести изменения в Гражданский кодекс, которые вводят положения о цифровом кошельке и нормы, определяющие содержание договора цифрового кошелька, порядок и особенности его заключения. Также поправки регулируют вопросы, связанные со списанием цифровых рублей с такого счета.

Авторы законопроекта — группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым и группа сенаторов, включая Андрея Клишаса и Николая Журавлева. Документ был внесен в Госдуму 29 декабря 2022 г. В случае принятия основные нормы закона вступят в силу с 1 апреля 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных