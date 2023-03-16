Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о цифровом рубле

Авторы законопроекта — группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым и группа сенаторов, включая Андрея Клишаса и Николая Журавлева. Документ был внесен в Госдуму 29 декабря 2022 г. В случае принятия основные нормы закона вступят в силу с 1 апреля 2023 г.