Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о цифровом рубле
Государственная дума приняла в первом чтении пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.
В постановлении также сказано, что ко второму чтению авторы инициативы должны учесть необходимость защиты прав субъектов персональных данных при обработке этих данных на платформе цифрового рубля. Поправки следует представить к 14 апреля.
Законопроект закрепляет понятия «платформа цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)», «участник платформы цифрового рубля» и «пользователь платформы цифрового рубля». За Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, также регулятор будет отвечать за сохранность цифровых рублей, организацию и обеспечение функционирования платформы.
Вместе с основным законопроектом авторы предлагают внести изменения в Гражданский кодекс, которые вводят положения о цифровом кошельке и нормы, определяющие содержание договора цифрового кошелька, порядок и особенности его заключения. Также поправки регулируют вопросы, связанные со списанием цифровых рублей с такого счета.
Авторы законопроекта — группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым и группа сенаторов, включая Андрея Клишаса и Николая Журавлева. Документ был внесен в Госдуму 29 декабря 2022 г. В случае принятия основные нормы закона вступят в силу с 1 апреля 2023 г.