Набиуллина: ЦБ не устраивают сомнительные ипотечные схемы

По итогам сегодняшнего заседания совет директоров Банка России вновь оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. На этом значении она держится с сентября прошлого года. Решение ЦБ было ожидаемым: только один из 16 опрошенных ранее «Ведомостями» аналитиков допускал ее повышение, четверо не исключали такой вариант наряду с сохранением ставки на текущем уровне.