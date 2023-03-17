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Финансы

Набиуллина: ЦБ не устраивают сомнительные ипотечные схемы

Ведомости

Банк России не устраивают многочисленные «черт знает какие» ипотечные схемы, регулятор продолжит с ними бороться, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Что касается разных схем ипотечных – от застройщиков, траншевой ипотеки, с кешбэком, нас абсолютно не устраивают эти схемы, черт знает какие, как вы сказали, согласна с этим», – заявила она.

ЦБ видит рост доли ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, потенциально более рисковых, а также кредитов, которые выдаются лицам с высокой долговой нагрузкой. Поэтому регулятор в декабре прошлого года повысил макронадбавки для банков по ипотеке с низким первоначальным взносом, а очередное повышение будет с 1 мая, подчеркнула она.

«Что касается ипотеки от застройщиков, точно так же будут вводиться повышенные резервы для банков, которые применяют эти схемы. Безусловно, мы будем это делать, чтобы, с одной стороны, обеспечить финансовую стабильность, чтобы не формировались пузыри», – отметила председатель ЦБ.

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Эти меры направлены и на повышение социальной защищенности граждан, поскольку по таким схемам в конечном счете платят заемщики из своего кошелька, заключила Набиуллина.

По итогам сегодняшнего заседания совет директоров Банка России вновь оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. На этом значении она держится с сентября прошлого года. Решение ЦБ было ожидаемым: только один из 16 опрошенных ранее «Ведомостями» аналитиков допускал ее повышение, четверо не исключали такой вариант наряду с сохранением ставки на текущем уровне.

ЦБ в очередной раз послал сигнал рынку о том, что при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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