Набиуллина: ЦБ не устраивают сомнительные ипотечные схемы
Банк России не устраивают многочисленные «черт знает какие» ипотечные схемы, регулятор продолжит с ними бороться, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Что касается разных схем ипотечных – от застройщиков, траншевой ипотеки, с кешбэком, нас абсолютно не устраивают эти схемы, черт знает какие, как вы сказали, согласна с этим», – заявила она.
ЦБ видит рост доли ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, потенциально более рисковых, а также кредитов, которые выдаются лицам с высокой долговой нагрузкой. Поэтому регулятор в декабре прошлого года повысил макронадбавки для банков по ипотеке с низким первоначальным взносом, а очередное повышение будет с 1 мая, подчеркнула она.
«Что касается ипотеки от застройщиков, точно так же будут вводиться повышенные резервы для банков, которые применяют эти схемы. Безусловно, мы будем это делать, чтобы, с одной стороны, обеспечить финансовую стабильность, чтобы не формировались пузыри», – отметила председатель ЦБ.
Эти меры направлены и на повышение социальной защищенности граждан, поскольку по таким схемам в конечном счете платят заемщики из своего кошелька, заключила Набиуллина.
По итогам сегодняшнего заседания совет директоров Банка России вновь оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. На этом значении она держится с сентября прошлого года. Решение ЦБ было ожидаемым: только один из 16 опрошенных ранее «Ведомостями» аналитиков допускал ее повышение, четверо не исключали такой вариант наряду с сохранением ставки на текущем уровне.
ЦБ в очередной раз послал сигнал рынку о том, что при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.