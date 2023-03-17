Банк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку

ЦБ, в свою очередь, в марте зафиксировал снижение инфляционных ожиданий россиян на ближайший год до 10,7% с 12,2% в феврале. Последний раз на таком уровне инфляционные ожидания граждан были в июле 2022 г. Согласно прогнозу Банка России, в 2023 г. инфляция замедлится до 5–7%, а в 2024 г. – вернется к цели в 4%. Минэк ожидает инфляцию в этом году на уровне 5,5%. По прогнозу ЦБ, она составит 5–7%, а в 2024 г. вернется к цели в 4%.