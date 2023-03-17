Банк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку

Банк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставкуИнфляционные ожидания населения в марте снизились
Совет директоров Банка России по итогам заседания 17 марта вновь оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. На этом значении она держится с сентября прошлого года. Решение ЦБ было ожидаемым: только один из 16 опрошенных ранее «Ведомостями» аналитиков допускал ее повышение, четверо не исключали такой вариант наряду с сохранением ставки на текущем уровне.
В пресс-релизе Банк России подтвердил, что баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания совета директоров 10 февраля. Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности. А ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски, отметил ЦБ.
Банк России в очередной раз послал сигнал рынку о том, что при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Инфляция в России на неделе с 7 по 13 марта ускорилась до 0,02% после нулевой инфляции за предыдущую неделю, сообщил Росстат. С начала года потребительские цены выросли на 1,32%. В феврале годовая инфляция замедлилась до 10,99% после 11,77% в январе, сообщило ранее Минэкономразвития. По итогам 2022 г. цены в России выросли на 11,94% после 8,39% в 2021 г.
ЦБ, в свою очередь, в марте зафиксировал снижение инфляционных ожиданий россиян на ближайший год до 10,7% с 12,2% в феврале. Последний раз на таком уровне инфляционные ожидания граждан были в июле 2022 г. Согласно прогнозу Банка России, в 2023 г. инфляция замедлится до 5–7%, а в 2024 г. – вернется к цели в 4%. Минэк ожидает инфляцию в этом году на уровне 5,5%. По прогнозу ЦБ, она составит 5–7%, а в 2024 г. вернется к цели в 4%.
Но ближайшие месяцы годовая инфляция временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года, когда цены взлетели после начала спецоперации, прогнозирует ЦБ.
С момента февральского заседания макроэкономическая ситуация существенно не изменилась, считает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Явной необходимости для повышения ставки сейчас нет и ЦБ продолжит наблюдать за дальнейшим развитием ситуации, согласен эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.
В пользу сохранения ставки говорит то, что расходы госказны России значительно замедлились – в феврале дефицит бюджета, по данным Минфина, был вдвое меньше (около 820 млрд руб.), чем в январе, когда он достиг рекордных 1,76 трлн руб. Согласно оперативным данным, в марте расходы госбюджета продолжили замедляться.
При этом из-за рекордных трат бюджета в январе, его дефицит в первые два месяца года составил 2,58 трлн руб. — это 88% от запланированного уровня на весь 2022 г. В связи с этим регулятор, вероятно, будет внимательно следить за исполнением бюджета в ближайшие месяцы, считают аналитики «Тинькофф инвестиций»: дальнейшее увеличение дефицита госбюджета может повлечь за собой ужесточение денежно-кредитной политики.
Вместе с тем, рубль продолжил слабеть с последнего заседания совета директоров ЦБ 10 февраля. Отечественная валюта ослабла к доллару почти на 4%, а курс превысил уже 76 руб./$ – это создает проинфляционные риски, отмечают аналитики «Тинькофф».
По итогам февральского заседания ЦБ улучшил прогноз российского ВВП и допустил его рост по итогам года на 1%. На предыдущем заседании Банк России повысил прогноз по ключевой ставке на 2023 г. с 6,5-8,5% до 7-9%. На 2024 г. прогноз пересмотрен на 6,5-7,5% (ранее 6-7%).
Предправления Сбербанка Герман Греф ранее предполагал, что Банк России не будет снижать ключевую ставку в этом году. Темп роста ВВП, по ожиданиям банка, в этом году будет около нуля, а инфляция – в диапазоне 5-6% за счет роста заработных плат на фоне низкой безработицы, восстановления спроса, а также ослабления национальной валюты. В результате, отметил Греф, Банк России, вероятнее всего, откажется от снижения ставки в 2023 г.