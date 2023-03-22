ЦБ исключил банк «Хоум кредит» из реестра значимых на рынке платежных услуг
ЦБ исключил банк «Хоум кредит» из реестра организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг, следует из реестра Банка России.
В реестр в настоящее время включены 22 организации, среди которых Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», «Тинькофф» и др.
Банк России вносит организации в реестр признанных значимыми на рынке платежных услуг в соответствии с порядком, утвержденным указанием от 6 ноября 2014 г.
ЦБ признает кредитную организацию значимой при условии, что доля электронных переводов с помощью предоплаченных карт составляет более 2% переводов электронных денежных средств с использованием предоплаченных карт, осуществленных всеми кредитными организациями в России за календарный год.