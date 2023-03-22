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ЦБ исключил банк «Хоум кредит» из реестра значимых на рынке платежных услуг

Ведомости

ЦБ исключил банк «Хоум кредит» из реестра организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг, следует из реестра Банка России.

В реестр в настоящее время включены 22 организации, среди которых Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», «Тинькофф» и др.

Банк России вносит организации в реестр признанных значимыми на рынке платежных услуг в соответствии с порядком, утвержденным указанием от 6 ноября 2014 г.

ЦБ признает кредитную организацию значимой при условии, что доля электронных переводов с помощью предоплаченных карт составляет более 2% переводов электронных денежных средств с использованием предоплаченных карт, осуществленных всеми кредитными организациями в России за календарный год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных