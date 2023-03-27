В России ввели обязательный сбор с продажи активов иностранцами

«Одним из условий для выхода "недружественных" нерезидентов из российских активов наряду со значительным дисконтом теперь в обязательном порядке должен быть добровольный взнос в бюджет. Подкомиссия также установила, что при дисконте свыше 90% размер взноса составляет не менее 10% от рыночной стоимости актива», – отмечает агентство.