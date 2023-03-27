В России ввели обязательный сбор с продажи активов иностранцами
Правительственная подкомиссия по контролю за иностранными инвестициями ввела обязательный сбор с продажи активов иностранцами, передает «Интерфакс» со ссылкой на выписку из протокола заседания подкомиссии.
«Одним из условий для выхода "недружественных" нерезидентов из российских активов наряду со значительным дисконтом теперь в обязательном порядке должен быть добровольный взнос в бюджет. Подкомиссия также установила, что при дисконте свыше 90% размер взноса составляет не менее 10% от рыночной стоимости актива», – отмечает агентство.
В начале марта президент Владимир Путин усложнил продажу купленных у иностранцев российских бумаг. Частным лицам и компаниям, совершающим сделки с ценными бумагами, ранее принадлежавшими недружественным резидентам, нужно будет получать согласование государственных органов.
Согласованием сделок будут заниматься Банк России и правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. Оно понадобится в случае продажи бумаг, приобретенных у иностранцев. К регулятору должны будут обращаться банки и некредитные финансовые организации, а в правительственную комиссию — все остальные заявители.