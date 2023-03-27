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В России ввели обязательный сбор с продажи активов иностранцами

Ведомости

Правительственная подкомиссия по контролю за иностранными инвестициями ввела обязательный сбор с продажи активов иностранцами, передает «Интерфакс» со ссылкой на выписку из протокола заседания подкомиссии.

«Одним из условий для выхода "недружественных" нерезидентов из российских активов наряду со значительным дисконтом теперь в обязательном порядке должен быть добровольный взнос в бюджет. Подкомиссия также установила, что при дисконте свыше 90% размер взноса составляет не менее 10% от рыночной стоимости актива», – отмечает агентство.

В начале марта президент Владимир Путин усложнил продажу купленных у иностранцев российских бумаг. Частным лицам и компаниям, совершающим сделки с ценными бумагами, ранее принадлежавшими недружественным резидентам, нужно будет получать согласование государственных органов.

Согласованием сделок будут заниматься Банк России и правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. Оно понадобится в случае продажи бумаг, приобретенных у иностранцев. К регулятору должны будут обращаться банки и некредитные финансовые организации, а в правительственную комиссию — все остальные заявители.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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