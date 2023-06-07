Российские банки выдали рекордный объем кредитов в мае 2023 года

Наличными было выдано 662,5 млрд руб. – рост составил 245% в сравнении с маем 2022 г. Объем ипотечных кредитов вырос на 3,84% и составил 591 млрд руб. На автокредитование было выдано 117,9 млрд руб. Суммарно за пять месяцев 2023 г. было выдано на 49% больше кредитов, чем годом ранее за аналогичный период.