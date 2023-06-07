Российские банки выдали рекордный объем кредитов в мае 2023 года
Российские банки выдали рекордный объем кредитов за май 2023 г. – было выдано 1,41 трлн руб. Объем кредитов физическим лицам вырос на 99,8 млрд руб. к апрелю 2023 г. (+7,63%), пишут аналитики Frank RG.
Выдача кредитов выросла во всех сегментах, но наибольший рост показали сегменты нецелевых кредитов (+11,4%) и автокредитования (+8%). Общая сумма кредитов превысила декабрь 2022 г. (1,38 трлн руб.) и декабрь 2021 г. (1,39 трлн руб.), рассказал изданию независимый эксперт Дмитрий Тарасов.
Наличными было выдано 662,5 млрд руб. – рост составил 245% в сравнении с маем 2022 г. Объем ипотечных кредитов вырос на 3,84% и составил 591 млрд руб. На автокредитование было выдано 117,9 млрд руб. Суммарно за пять месяцев 2023 г. было выдано на 49% больше кредитов, чем годом ранее за аналогичный период.
По словам члена правления «Почта-банка» Антона Анищенко, «становится все больше тех, кто берет кредит, имея накопления на вкладе или накопительном счете». Это связано с тем, что люди хотят реализовывать свои потребности «здесь и сейчас», сохраняя финансовую подушку безопасности.
Ранее пресс-служба ВТБ сообщила о том, что объем выданных российскими банками ипотечных кредитов по итогам мая составил рекордные 590 млрд руб. Предыдущий пик ипотечного кредитования был зафиксирован в марте и составил 569 млрд руб. Результаты мая оказались на 36% выше показателей рекордного мая 2021 г.
Российские банки в апреле выдали 153 300 ипотечных кредитов на сумму 566,1 млрд руб., что на 0,6% меньше, чем в марте, и в 3,5 раза больше, чем в апреле прошлого года. Средний размер выданного в апреле ипотечного кредита составил 3,7 млн руб., подчеркнул ЦБ.