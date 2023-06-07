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Международные резервы России в мае снизились на $11,6 млрд

Ведомости

Международные резервы РФ за май снизились на 1,95%, или на $11,6 млрд, составив на 1 июня $584,1 млрд, следует из данных Банка России.

С 1 января резервы увеличились на 0,38%, или на $2,1 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные активы, находятся в распоряжении ЦБ и правительства России. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов. После начала спецоперации в феврале 2022 г. значительная часть этих активов оказалась замороженной.

В конце мая представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд рассказал, что страны ЕС подтвердили заморозку более 200 млрд евро активов Банка России. 11 мая Виганд сообщал, что ЕС заморозил активы российских физических и юридических лиц на сумму 24,1 млрд евро.

В ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских бизнесменов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. Кремль назвал заморозку российских активов воровством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных