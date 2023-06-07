Международные резервы России в мае снизились на $11,6 млрд

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные активы, находятся в распоряжении ЦБ и правительства России. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов. После начала спецоперации в феврале 2022 г. значительная часть этих активов оказалась замороженной.