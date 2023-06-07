Международные резервы России в мае снизились на $11,6 млрд
Международные резервы РФ за май снизились на 1,95%, или на $11,6 млрд, составив на 1 июня $584,1 млрд, следует из данных Банка России.
С 1 января резервы увеличились на 0,38%, или на $2,1 млрд.
Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные активы, находятся в распоряжении ЦБ и правительства России. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов. После начала спецоперации в феврале 2022 г. значительная часть этих активов оказалась замороженной.
В конце мая представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд рассказал, что страны ЕС подтвердили заморозку более 200 млрд евро активов Банка России. 11 мая Виганд сообщал, что ЕС заморозил активы российских физических и юридических лиц на сумму 24,1 млрд евро.
В ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских бизнесменов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. Кремль назвал заморозку российских активов воровством.