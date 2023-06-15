«Сбер» с 1 июля изменит номер для СМС-оповещений корпоративных клиентов
«Сбер» с 1 июля изменит номер телефона для СМС-оповещений для корпоративных клиентов. Об этом представитель пресс-службы «Сбера» рассказал ТАСС.
С 1 июля оповещения для корпоративных клиентов банка будут приходить с номера 0123. При этом для оповещения физических лиц кредитная организация продолжит использовать номер 900.
Представитель «Сбера» рассказал, что эти изменения сделаны для упрощения коммуникации с бизнес-клиентами. Ранее все сообщения приходили с номера 900, и сообщения для корпоративных клиентов смешивались с сообщениями для физлиц.
В «Сбере» подчеркнули, что изменение коснется более 3 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также неклиентов банка.