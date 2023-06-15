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«Сбер» с 1 июля изменит номер для СМС-оповещений корпоративных клиентов

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«Сбер» с 1 июля изменит номер телефона для СМС-оповещений для корпоративных клиентов. Об этом представитель пресс-службы «Сбера» рассказал ТАСС.

С 1 июля оповещения для корпоративных клиентов банка будут приходить с номера 0123. При этом для оповещения физических лиц кредитная организация продолжит использовать номер 900.

Представитель «Сбера» рассказал, что эти изменения сделаны для упрощения коммуникации с бизнес-клиентами. Ранее все сообщения приходили с номера 900, и сообщения для корпоративных клиентов смешивались с сообщениями для физлиц.

В «Сбере» подчеркнули, что изменение коснется более 3 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также неклиентов банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных