Дума одобрила законопроект о передаче Счетной палате данных об акционерных обществах

Сейчас АО обязаны раскрывать информацию, связанную с выпуском ценных бумаг, о совершенных сделках и др. При этом с 2018 г. в законодательство вводились изменения, разрешающие отдельным эмитентам не раскрывать или частично не раскрывать такие данные, отмечали авторы инициативы. Если же эмитент решает не раскрывать информацию, он все равно обязан передать ее ЦБ, который и становится в результате единственным держателем полной корпоративной информации.