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Финансы

Дума одобрила законопроект о передаче Счетной палате данных об акционерных обществах

Ведомости

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который предлагает обязать Центробанк передавать Счетной палате по ее запросу данные, полученные от акционерных обществ.

Этот законопроект был внесен группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым и сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Николаем Журавлевым. Авторы инициативы объяснили необходимость передачи подобной информации Счетной палате полученными ею в 2020 г. полномочиями по осуществлению внешнего государственного аудита в отношении хозяйственных товариществ и обществ с участием госкорпораций, госкомпаний и др. 

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Эти данные нужны ведомству для планирования и подготовки контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отношении госкомпаний, госкорпораций и их организаций, подчеркивают авторы законопроекта. Непредоставление же ЦБ таких данных «существенно ограничивает возможности планирования и проведения таких проверок», говорится в пояснительной записке.

Сейчас АО обязаны раскрывать информацию, связанную с выпуском ценных бумаг, о совершенных сделках и др. При этом с 2018 г. в законодательство вводились изменения, разрешающие отдельным эмитентам не раскрывать или частично не раскрывать такие данные, отмечали авторы инициативы. Если же эмитент решает не раскрывать информацию, он все равно обязан передать ее ЦБ, который и становится в результате единственным держателем полной корпоративной информации.

Поправки вносятся в законы «О рынке ценных бумаг», «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и «Об акционерных обществах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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