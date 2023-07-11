Суд постановил взыскать с экс-владельца банка «Югра» 180 млрд рублей
Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил заявление о взыскании с экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина более 180 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
АСВ от лица банка обратилось в суд с соответствующим заявлением в ноябре 2022 г. Помимо Хотина соответчиками выступили и ряд подконтрольных ему нефтяных компаний.
«Основанием для взыскания стали схемные операции по предоставлению банком кредитов техническим компаниям в интересах Хотина или переводу средств на счета аффилированных с ним организаций», – пояснили в АСВ. В агентстве уточнили, что банкротство банка «Югра» стало крупнейшим страховым случаем – АСВ выплатило около 172,9 млрд руб. страхового возмещения 217 300 вкладчикам.
Банку удалось добиться положительного решения суда со второй попытки. В первый раз банк подал иск 25 апреля 2022 г., однако 29 июня Замоскворецкий суд прекратил производство по этому делу, а 14 сентября апелляция Мосгорсуда оставила это решение без изменений. Но в октябре кассационный суд отменил его и направил дело на новое разбирательство.
Суд рассматривает уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) с 2021 г. в отношении Хотина и других топ-менеджеров банка с 2021 г. По версии следствия, бывший совладелец и основной собственник обанкротившегося банка Хотин из корыстных побуждений в 2014 г. создал организованную группу, в состав которой привлек руководителей банка. Как считает Генпрокуратура, в период с 2014 по 2017 г. они похитили 23,6 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.
Хотин был арестован в апреле 2019 г., сейчас он находится под домашним арестом. В 2020 г. было возбуждено еще одно уголовное дело по факту растраты на сумму около 283 млрд руб., совокупный ущерб по делам оценивался в около 290 млрд руб.
Центробанк отозвал лицензию у «Югры» в июле 2017 г. На тот момент банк занимал 15-е место в российской банковской системе по величине вкладов. Через год, в сентябре 2018 г., Арбитражный суд Москвы по заявлению регулятора признал «Югру» банкротом.