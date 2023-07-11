Суд постановил взыскать с экс-владельца банка «Югра» 180 млрд рублей

Суд рассматривает уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) с 2021 г. в отношении Хотина и других топ-менеджеров банка с 2021 г. По версии следствия, бывший совладелец и основной собственник обанкротившегося банка Хотин из корыстных побуждений в 2014 г. создал организованную группу, в состав которой привлек руководителей банка. Как считает Генпрокуратура, в период с 2014 по 2017 г. они похитили 23,6 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.