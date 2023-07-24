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Финансы

ЦБ зафиксировал рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр

Ведомости

ЦБ зафиксировал рост числа экономических онлайн-игр, которые на самом деле являются финансовыми пирамидами. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на представителей регулятора.

В ЦБ уточнили, что более 20% этих игр работают по принципу «заплати и получи возможность выиграть». В регуляторе объяснили популярность таких сервисов желанием людей получить легкий дополнительный заработок. Отличительной чертой этих игр является «отсутствие соревновательного элемента», пояснили в ЦБ.

По информации регулятора, 98% подобных игр «выявляются в среднем через три – пять дней после начала их активного продвижения в соцсетях». Мошенникам удается найти свою аудиторию с помощью продвижения через социальные сети и мессенджеры, а также через таргетирование рекламы с учетом возраста и предпочтений потенциальных участников.

Сумма участия в таких онлайн-играх является небольшой, добавили в ЦБ. По словам директора по расследованиям сервиса безопасности криптовалютных активов ШАРД Григория Осипова, разработчики онлайн-игр предлагают пользователям создать игровой бизнес с возможностью вывода средств при вложениях в 2000–5000 руб. При этом по итогам первого полугодия мошенники на таких схемах могли заработать до $5–6 млн, добавили в ЦБ.

Сейчас известно о примерно 100 разновидностей таких игр. В качестве примера Осипов привел такие сервисы, как Golden Mines, Rich Birds, Plants vs Zombies Mining Farm и др.

Ранее ЦБ сообщил, что по итогам первого полугодия было зафиксировано 1139 финансовых пирамид, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с I кварталом 2023 г. количество финансовых пирамид выросло в 1,7 раза. В ЦБ отметили, что в рамках этого периода 22% мошеннических схем функционировали под видом экономических игр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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