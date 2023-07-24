ЦБ зафиксировал рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр
ЦБ зафиксировал рост числа экономических онлайн-игр, которые на самом деле являются финансовыми пирамидами. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на представителей регулятора.
В ЦБ уточнили, что более 20% этих игр работают по принципу «заплати и получи возможность выиграть». В регуляторе объяснили популярность таких сервисов желанием людей получить легкий дополнительный заработок. Отличительной чертой этих игр является «отсутствие соревновательного элемента», пояснили в ЦБ.
По информации регулятора, 98% подобных игр «выявляются в среднем через три – пять дней после начала их активного продвижения в соцсетях». Мошенникам удается найти свою аудиторию с помощью продвижения через социальные сети и мессенджеры, а также через таргетирование рекламы с учетом возраста и предпочтений потенциальных участников.
Сумма участия в таких онлайн-играх является небольшой, добавили в ЦБ. По словам директора по расследованиям сервиса безопасности криптовалютных активов ШАРД Григория Осипова, разработчики онлайн-игр предлагают пользователям создать игровой бизнес с возможностью вывода средств при вложениях в 2000–5000 руб. При этом по итогам первого полугодия мошенники на таких схемах могли заработать до $5–6 млн, добавили в ЦБ.
Сейчас известно о примерно 100 разновидностей таких игр. В качестве примера Осипов привел такие сервисы, как Golden Mines, Rich Birds, Plants vs Zombies Mining Farm и др.
Ранее ЦБ сообщил, что по итогам первого полугодия было зафиксировано 1139 финансовых пирамид, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с I кварталом 2023 г. количество финансовых пирамид выросло в 1,7 раза. В ЦБ отметили, что в рамках этого периода 22% мошеннических схем функционировали под видом экономических игр.