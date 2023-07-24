ЦБ зафиксировал рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр

По информации регулятора, 98% подобных игр «выявляются в среднем через три – пять дней после начала их активного продвижения в соцсетях». Мошенникам удается найти свою аудиторию с помощью продвижения через социальные сети и мессенджеры, а также через таргетирование рекламы с учетом возраста и предпочтений потенциальных участников.