Аксаков допустил запуск официальных криптобирж в России в экспериментальном режиме
Официальные криптобиржи в России могут быть созданы сроком на два года в экспериментальном правовом режиме, но пока процесс их легализации не согласован, несмотря на то, что участники рынка активно используют криптоинструменты. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«К сожалению, не договорились мы пока о возможности в экспериментальных правовых режимах открывать криптобиржи и осуществлять операции по тому, чтобы оплачивать импорт товаров в нашу страну этими инструментами», – цитирует «Интерфакс» депутата.
Он пояснил, что договоренность с ЦБ по вопросу легализации криптобирж в экспериментальном режиме находится на «неплохом» уровне, но существует зависимость от позиции «некоторых структур», которые пока не дают свое согласие на запуск законотворческого процесса.
По словам Аксенова, есть понимание того, что участники рынка активно используют криптоинструменты в товарообороте с внешними партнерами в очень крупных объемах, поэтому возникает необходимость прописывать это в правовом режиме. Он также высказал надежду на то, что процессы по легализации криптобирж активизируются в осеннюю сессию Госдумы.
О том, что регулированием отрасли криптовалют в России может заняться Федеральная налоговая служба, сообщал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
В ноябре 2022 г. группа депутатов от разных фракций во главе с Аксаковым внесла поправки в закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) – законопроект описывает регулирование майнинга в России. Тогда же Аксаков пообещал легализовать криптовалюту в России в 2023 г.
Согласно действующему законодательству, расчеты в криптовалюте на территории России запрещены. При этом покупка разрешена, поэтому у участников внешнеэкономической деятельности и граждан есть возможность использовать криптобиржи как расчетный инструмент для перевода средств за рубеж и их получения из-за рубежа.