Аксаков допустил запуск официальных криптобирж в России в экспериментальном режиме

Официальные криптобиржи в России могут быть созданы сроком на два года в экспериментальном правовом режиме, но пока процесс их легализации не согласован, несмотря на то, что участники рынка активно используют криптоинструменты. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.