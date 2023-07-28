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Финансы

Загрузка мощностей предприятий в России достигла исторического максимума

Ведомости

Загрузка производственных мощностей российских предприятий во II квартале 2023 г. выросла почти до 81%, что стало новым историческим максимумом. Об этом сообщил Банк России в июльском выпуске «Мониторинг предприятий».

«Рост инвестиционной активности предприятий сопровождался дальнейшим увеличением загрузки производственных мощностей, уровень которой в II квартале 2023 г. составил 80,9%. Это новый исторический максимум», – говорится в мониторинге.

Как отмечает ЦБ, предприятия продолжали наращивать мощности и модернизировали производство в условиях переориентации на внутренний спрос, активизации программ импортозамещения. По сравнению с I кварталом 2023 г. оценки изменения инвестиционной активности во II квартале улучшились и достигли максимума с 2009 г.

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«Инвестиционная активность расширялась почти во  всех основных видах деятельности, наиболее активно – в торговле автотранспортными средствами, добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах. При этом в ряде отраслей – в обрабатывающих производствах, строительстве и сфере услуг – инвестиционная активность на максимумах с 2017 г.», – пояснил ЦБ.

В банке также дали прогноз на III квартал 2023 г. По мнению регулятора, ожидания инвестиционной активности на этот период указывают на дальнейший рост инвестиций, но предприятия скорректировали свои оценки на более умеренные по сравнению с II кварталом этого года, особенно это коснулось сельского хозяйства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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