Загрузка мощностей предприятий в России достигла исторического максимума
Загрузка производственных мощностей российских предприятий во II квартале 2023 г. выросла почти до 81%, что стало новым историческим максимумом. Об этом сообщил Банк России в июльском выпуске «Мониторинг предприятий».
«Рост инвестиционной активности предприятий сопровождался дальнейшим увеличением загрузки производственных мощностей, уровень которой в II квартале 2023 г. составил 80,9%. Это новый исторический максимум», – говорится в мониторинге.
Как отмечает ЦБ, предприятия продолжали наращивать мощности и модернизировали производство в условиях переориентации на внутренний спрос, активизации программ импортозамещения. По сравнению с I кварталом 2023 г. оценки изменения инвестиционной активности во II квартале улучшились и достигли максимума с 2009 г.
«Инвестиционная активность расширялась почти во всех основных видах деятельности, наиболее активно – в торговле автотранспортными средствами, добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах. При этом в ряде отраслей – в обрабатывающих производствах, строительстве и сфере услуг – инвестиционная активность на максимумах с 2017 г.», – пояснил ЦБ.
В банке также дали прогноз на III квартал 2023 г. По мнению регулятора, ожидания инвестиционной активности на этот период указывают на дальнейший рост инвестиций, но предприятия скорректировали свои оценки на более умеренные по сравнению с II кварталом этого года, особенно это коснулось сельского хозяйства.