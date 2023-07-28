Загрузка мощностей предприятий в России достигла исторического максимума

В банке также дали прогноз на III квартал 2023 г. По мнению регулятора, ожидания инвестиционной активности на этот период указывают на дальнейший рост инвестиций, но предприятия скорректировали свои оценки на более умеренные по сравнению с II кварталом этого года, особенно это коснулось сельского хозяйства.