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Финансы

Число жалоб в ЦБ снизилось за первое полугодие на 11,4%

Ведомости

За январь-июнь в Банк России поступило 169 100 жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 11,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., сообщается на сайте регулятора.

«Среди основных факторов снижения – сокращение в восемь раз числа жалоб, связанных с введением санкций в отношении Российской Федерации», – говорится в материалах ЦБ.

За первые шесть месяцев число жалоб на банки снизилось на 13,5% до 80 300, при этом наибольшую долю (25,4%) среди жалоб занимают вопросы потребительского кредитования. На некредитные финансовые организации (НФО) и участников корпоративных отношений поступило 64 100 жалоб, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Регулятор отмечает увеличение жалоб на субъектов страхового дела и микрофинансовых организаций, а также значительное их снижение в отношении субъектов рынка ценных бумаг и товарного рынка.

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Как говорится в материалах ЦБ, на страховщиков приходится 52,4% всех жалоб на НФО и участников корпоративных отношений, что на 31,2% больше, чем в 2022 г. Число жалоб на ОСАГО увеличилось сразу на 37,8% до 28 000. Такая динамика объясняется большим числом шаблонных жалоб на порядок применения коэффициента бонус-малус.

Всего на долю кредитных организаций приходится 47,5% всех поданных жалоб, а на НФО и участников корпоративных отношений – 37,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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