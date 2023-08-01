Число жалоб в ЦБ снизилось за первое полугодие на 11,4%

За первые шесть месяцев число жалоб на банки снизилось на 13,5% до 80 300, при этом наибольшую долю (25,4%) среди жалоб занимают вопросы потребительского кредитования. На некредитные финансовые организации (НФО) и участников корпоративных отношений поступило 64 100 жалоб, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Регулятор отмечает увеличение жалоб на субъектов страхового дела и микрофинансовых организаций, а также значительное их снижение в отношении субъектов рынка ценных бумаг и товарного рынка.