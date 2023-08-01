Число жалоб в ЦБ снизилось за первое полугодие на 11,4%
За январь-июнь в Банк России поступило 169 100 жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 11,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., сообщается на сайте регулятора.
«Среди основных факторов снижения – сокращение в восемь раз числа жалоб, связанных с введением санкций в отношении Российской Федерации», – говорится в материалах ЦБ.
За первые шесть месяцев число жалоб на банки снизилось на 13,5% до 80 300, при этом наибольшую долю (25,4%) среди жалоб занимают вопросы потребительского кредитования. На некредитные финансовые организации (НФО) и участников корпоративных отношений поступило 64 100 жалоб, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Регулятор отмечает увеличение жалоб на субъектов страхового дела и микрофинансовых организаций, а также значительное их снижение в отношении субъектов рынка ценных бумаг и товарного рынка.
Как говорится в материалах ЦБ, на страховщиков приходится 52,4% всех жалоб на НФО и участников корпоративных отношений, что на 31,2% больше, чем в 2022 г. Число жалоб на ОСАГО увеличилось сразу на 37,8% до 28 000. Такая динамика объясняется большим числом шаблонных жалоб на порядок применения коэффициента бонус-малус.
Всего на долю кредитных организаций приходится 47,5% всех поданных жалоб, а на НФО и участников корпоративных отношений – 37,6%.