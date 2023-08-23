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Финансы

В США обвинили россиянина в отмывании более $1 млрд

Ведомости

Прокуратура по Южному округу Нью-Йорка предъявила обвинения 49-летнему россиянину Роману Семенову и 34-летнему американцу Роману Сторму в сговоре с целью отмывания денег, нарушения санкций и ведения нелицензионной деятельности по их переводу. Об этом сообщается на сайте минюста США.

По версии обвинения, мужчины создали, управляли и продвигали Tornado Cash – криптовалютный миксер, через который в 2022 г. было проведено операций на сумму около $1 млрд. Сотни миллионов долларов, утверждают прокуроры, было отмыто для связанной с КНДР хакерской группировки Lazarus Group, против которой введены санкции.

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Генпрокурор Меррик Б. Гарланд, комментируя обвинительное заключение, назвал его еще одним предупреждением тем, кто надеется скрыть следы своих преступлений при помощи криптовалюты.

«Не имеет значения, насколько изощренной является ваша схема или сколько попыток вы предприняли, чтобы скрыть информацию о себе, министерство юстиции найдет вас», – заявил он.

Как пояснил минюст, Семенов и Сторм обвиняются по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и по одному пункту – в сговоре с целью нарушения санкционного законодательства, каждое из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы. За сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег им грозит до пяти лет. Семенов был арестован заочно, а Сторм – сегодня в штате Вашингтон. Как отмечается, в управлении Tornado Cash участвовал и третий человек, чье имя не называется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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