В США обвинили россиянина в отмывании более $1 млрд

Как пояснил минюст, Семенов и Сторм обвиняются по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и по одному пункту – в сговоре с целью нарушения санкционного законодательства, каждое из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы. За сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег им грозит до пяти лет. Семенов был арестован заочно, а Сторм – сегодня в штате Вашингтон. Как отмечается, в управлении Tornado Cash участвовал и третий человек, чье имя не называется.