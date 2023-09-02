Всемирный банк выделил Украине $232 млн на восстановление жилья

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе конференции украинских доноров в Лондоне заявил, что Киеву нужно $6,5 млрд только на восстановление инфраструктуры на ближайший год. Всего же, по версии президента Владимира Зеленского, на восстановление потребуется $600–800 млрд. Всемирный банк, проводивший оценку положения на Украине совместно с ООН и Еврокомиссией, назвал более скромную сумму в $411 млрд – сумму, эквивалентную 260% ВВП Украины. Тем не менее этот прогноз существенно превосходит более ранние запросы Киева. В сентябре 2022 г. Украина оценивала расходы на восстановление страны в $349 млрд.