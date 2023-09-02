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Финансы

Всемирный банк выделил Украине $232 млн на восстановление жилья

Ведомости

Всемирный банк выделил Украине $232 млн на экстренный ремонт жилья, в рамках которого восстановить планируется около 98 000 домов в пяти регионах страны. Об этом со ссылкой на Всемирный банк сообщила пресс-служба украинского министерства реинтеграции.

По данным банка, в рамках проекта «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» более 100 000 украинских семей смогут получить помощь на ремонт жилья, пострадавшего в результате боевых действий. В частности, средства позволят жителям заменить окна или починить крышу. Финансирование, как ожидается, направят на ремонт порядка 98 000 домов и 8000 квартир в пяти регионах.

По данным Всемирного банка, из-за российско-украинского конфликта в республике пострадало около 1,4 млн домов, в которых проживает 3,5 млн человек, а стоимость ущерба оценивается более чем в $50 млрд. 

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Проект призван помочь восстановить две трети поврежденных домов, которые считаются пригодными для ремонта, уточнили в министерстве.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе конференции украинских доноров в Лондоне заявил, что Киеву нужно $6,5 млрд только на восстановление инфраструктуры на ближайший год. Всего же, по версии президента Владимира Зеленского, на восстановление потребуется $600–800 млрд. Всемирный банк, проводивший оценку положения на Украине совместно с ООН и Еврокомиссией, назвал более скромную сумму в $411 млрд – сумму, эквивалентную 260% ВВП Украины. Тем не менее этот прогноз существенно превосходит более ранние запросы Киева. В сентябре 2022 г. Украина оценивала расходы на восстановление страны в $349 млрд.

В октябре 2022 г. Верховная рада одобрила закон, из которого следует, что чистое внешнее финансирование бюджета Украины в 2023 г. планируется на уровне 1,5 трлн грн ($41 млрд), или 58,3% расходов бюджета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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