Всемирный банк выделил Украине $232 млн на восстановление жилья
Всемирный банк выделил Украине $232 млн на экстренный ремонт жилья, в рамках которого восстановить планируется около 98 000 домов в пяти регионах страны. Об этом со ссылкой на Всемирный банк сообщила пресс-служба украинского министерства реинтеграции.
По данным банка, в рамках проекта «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» более 100 000 украинских семей смогут получить помощь на ремонт жилья, пострадавшего в результате боевых действий. В частности, средства позволят жителям заменить окна или починить крышу. Финансирование, как ожидается, направят на ремонт порядка 98 000 домов и 8000 квартир в пяти регионах.
По данным Всемирного банка, из-за российско-украинского конфликта в республике пострадало около 1,4 млн домов, в которых проживает 3,5 млн человек, а стоимость ущерба оценивается более чем в $50 млрд.
Проект призван помочь восстановить две трети поврежденных домов, которые считаются пригодными для ремонта, уточнили в министерстве.
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе конференции украинских доноров в Лондоне заявил, что Киеву нужно $6,5 млрд только на восстановление инфраструктуры на ближайший год. Всего же, по версии президента Владимира Зеленского, на восстановление потребуется $600–800 млрд. Всемирный банк, проводивший оценку положения на Украине совместно с ООН и Еврокомиссией, назвал более скромную сумму в $411 млрд – сумму, эквивалентную 260% ВВП Украины. Тем не менее этот прогноз существенно превосходит более ранние запросы Киева. В сентябре 2022 г. Украина оценивала расходы на восстановление страны в $349 млрд.
В октябре 2022 г. Верховная рада одобрила закон, из которого следует, что чистое внешнее финансирование бюджета Украины в 2023 г. планируется на уровне 1,5 трлн грн ($41 млрд), или 58,3% расходов бюджета.