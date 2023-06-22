В Лондоне прошла конференция доноров Украины

В Лондоне прошла конференция доноров УкраиныПо мнению Всемирного банка, общая сумма расходов на реконструкцию страны составит $411 млрд
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал у западных союзников «конкретных действий» по восстановлению страны. Соответствующее заявление он сделал во время своей речи на конференции украинских доноров в Лондоне, посвященной теме постконфликтной реконструкции Украины. Выступавший по видеосвязи Зеленский поблагодарил страны Запада, с которыми согласовал ключевые принципы восстановления Украины, и попросил перейти «от общего видения к соглашениям и от соглашений к реальным проектам».
Западные страны – участники конференции обещали Украине масштабную финансовую помощь. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон даст Всемирному банку трехлетние гарантии под кредиты Украине общей суммой $3 млрд. Кроме того, Великобритания выделит Киеву грант в 250 млн фунтов. По мнению Сунака, Россия нанесла существенный урон украинской экономике, снизив ее ВВП за 2022 г. на 29%. Тем не менее британский премьер уверен в уместности масштабных инвестиций в Украину, так как правительство Зеленского демонстрирует свою готовность проводить реформы в сторону «большей открытости, прозрачности и готовности к инвестициям». Как пишет газета The Guardian, Сунак напомнил о принятом весной этого года решении МВФ выделить кредит Украине на сумму в $15 млрд в течение следующих четырех лет. Всего же в течение этого срока G7 ранее обещала мобилизовать финансирование для Украины в размере $115 млрд, в том числе в виде кредитов МВФ, Всемирного банка и ЕБРР.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о выделении гуманитарной помощи в 381 млн евро и напомнила, что в 2022 г. германские власти выделили Украине помощь общей суммой в 16,8 млрд евро, включая военную.
Украинские власти на конференции потребовали большего. Как заявил украинский премьер Денис Шмыгаль, Киеву нужно $6,5 млрд только на восстановление инфраструктуры на ближайший год. Всего же, по версии Зеленского, на восстановление Украины потребуется $600–800 млрд. Всемирный банк, проводивший оценку положения на Украине совместно с ООН и Еврокомиссией, назвал более скромную сумму в $411 млрд – сумму, эквивалентную 260% ВВП Украины. Тем не менее этот прогноз существенно превосходит более ранние запросы Киева. В сентябре 2022 г. Украина оценивала расходы на восстановление страны в $349 млрд.
Украинские власти также не отказываются от идеи производить реконструкцию страны за счет конфискованных российских активов. По словам Шмыгаля, им удалось разработать «честный механизм» для конфискации $500 млрд из замороженных активов России, но деталей он не назвал. При этом Bloomberg сообщило 21 июня, что европейские чиновники признали невозможность конфискации 200 млрд евро замороженных российских активов – рассматривается лишь изъятие доходов от этих сумм.
Финансовая и экономическая помощь Запада Украине нацелена на сохранение способности Киева сопротивляться военно-политическому давлению со стороны России, уверен научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский: «Впрочем, текущей помощи явно не хватает для полного восстановления экономического потенциала страны. Речь идет лишь о реконструкции разрушенной транспортной и энергетической инфраструктуры». С другой стороны, продолжает Офицеров-Бельский, крупные европейские государства через программы экономической помощи Киеву преследуют свои интересы. «Европейские компании хотят принять участие в реконструкции Украины, и эти проекты позволяют им загрузить свои промышленные мощности новыми заказами. Поэтому не случайно элиты европейских государств заявляют своим избирателям, что выделенные средства на помощь Украине останутся в их странах», – отметил эксперт.
$411 млрд
или 260% ВВП Украины – такую оценку восстановления страны дал всемирный банк, проводивший подсчеты совместно с ООН И Еврокомиссией. По версии Владимира Зеленского, потребуется $600–800 млрд, а украинский премьер Денис Шмыгаль назвал сумму в $6,5 млрд только на восстановление инфраструктуры на ближайший год
Большая часть этих средств даются украинцам в долг, отмечает Офицеров-Бельский. При этом западные элиты понимают, что Киев вряд ли сможет в обозримой перспективе вернуть большую часть займов, но попытки возместить потери за счет арестованных российских активов ЦБ и крупных компаний будут продолжены. «Сейчас европейские страны соревнуются в выработке моделей экспроприации российских активов. Очевидно, что арестованных в Европе активов ЦБ в 200 млрд евро не хватит для удовлетворения их аппетитов, вероятно, они попытаются раскулачить российский бизнес», – считает эксперт. По оценкам Офицерова-Бельского, всего за границей может быть размещено российских активов на сумму более $1 трлн – в акциях, облигациях и недвижимости.
С точки зрения финансовой системы технически невозможно осуществить перевод арестованных российских активов в фонды восстановления Украины, уверен ведущий аналитик «Открытие инвестиций» Андрей Кочетков. «Арестованные средства невозможно взять в оборот. Если последует политический указ того или иного правительства направить арестованные резервы на финансирование проектов – это будет означать, что эти деньги превратятся в ничто, а доверие к хранению резервов в западных валютах исчезнет. Любая подобная акция будет означать развал всей системы международно-финансовых отношений, установленной после Второй мировой войны», – резюмирует эксперт.