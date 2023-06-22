В Лондоне прошла конференция доноров Украины

Западные страны – участники конференции обещали Украине масштабную финансовую помощь. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон даст Всемирному банку трехлетние гарантии под кредиты Украине общей суммой $3 млрд. Кроме того, Великобритания выделит Киеву грант в 250 млн фунтов. По мнению Сунака, Россия нанесла существенный урон украинской экономике, снизив ее ВВП за 2022 г. на 29%. Тем не менее британский премьер уверен в уместности масштабных инвестиций в Украину, так как правительство Зеленского демонстрирует свою готовность проводить реформы в сторону «большей открытости, прозрачности и готовности к инвестициям». Как пишет газета The Guardian, Сунак напомнил о принятом весной этого года решении МВФ выделить кредит Украине на сумму в $15 млрд в течение следующих четырех лет. Всего же в течение этого срока G7 ранее обещала мобилизовать финансирование для Украины в размере $115 млрд, в том числе в виде кредитов МВФ, Всемирного банка и ЕБРР.