РБК: долги по авансам федерального бюджета выросли до 14 трлн рублей

Рост дебиторской задолженности федерального бюджета по расходам связан с общим ростом трат на субсидирование компаний, госзакупки, трансферы регионам и др., подчеркнули в самом Минфине. В 2022 г. дебиторская задолженность по авансам выросла на 53%, отмечает РБК. Этому предшествовали послабления со стороны властей: в марте прошлого года участникам госзакупок разрешили получать аванс до 90% цены контракта вместо 30%. На 2023 г. было предусмотрено авансирование до 50% цены. Просроченная задолженность при этом на 1 июля снизилась до 501 млрд руб.