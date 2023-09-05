РБК: долги по авансам федерального бюджета выросли до 14 трлн рублей
Объем дебиторской задолженности федеральных органов власти (т. е. средства, которые должны поступить в бюджет или же результат, который должен поступить в обмен на потраченные деньги) вырос за первое полугодие на 41% (5,7 трлн руб.) и достиг 19,4 трлн руб. Сумма задолженности по выданным авансам по госконтрактам увеличилась на 4,7 трлн руб. до 13,98 трлн руб., пишет РБК со ссылкой на данные Минфина.
Дебиторская задолженность федерального бюджета делится на две категории: по доходам (начисленные, но еще не поступившие налоги и страховые платежи) и расходам. Как отмечает РБК, задолженность по налогам и взносам в целом соответствует нормальному ходу расчетов – просроченная задолженность за полугодие выросла лишь на 411 млрд руб. и составила 1,56 трлн руб.
Рост дебиторской задолженности федерального бюджета по расходам связан с общим ростом трат на субсидирование компаний, госзакупки, трансферы регионам и др., подчеркнули в самом Минфине. В 2022 г. дебиторская задолженность по авансам выросла на 53%, отмечает РБК. Этому предшествовали послабления со стороны властей: в марте прошлого года участникам госзакупок разрешили получать аванс до 90% цены контракта вместо 30%. На 2023 г. было предусмотрено авансирование до 50% цены. Просроченная задолженность при этом на 1 июля снизилась до 501 млрд руб.
В открытой части бюджета содержатся данные только о 28% (3,96 трлн руб.) дебиторской задолженности по выданным авансам, отмечает издание. Из этих данных следует, что больше всего увеличили выдачу авансов Минобрнауки (на 402,9 млрд руб.), Минтруд (+275,6 млрд руб.) и Минздрав (+259,7 млрд руб.). Как напоминает издание со ссылкой на данные Счетной палаты, на конец 2020 г. основной объем дебиторской задолженности по выданным авансам сложился у Минобороны (свыше 70% от общего объема), «Роскосмоса» и Минпромторга.
Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов в разговоре с РБК отметил, что увеличение авансирования госрасходов, с одной стороны, снижает вероятность банкротства компаний-подрядчиков, а также увеличивает оборотные средства регионов РФ. С другой стороны, увеличиваются риски того, что выделенные средства не будут потрачены на предусмотренные цели, считает эксперт.
Доходы федерального бюджета за январь – июль 2023 г. сократились почти на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года до 14,5 трлн руб., сообщил Минфин. Расходы при этом выросли на 14%. Дефицит бюджета составил 2,8 трлн руб. При этом Минфин вернулся к оценке дефицита по отношению к ВВП. Показатель составил 1,8%.
Согласно действующему закону о бюджете, доходы на 2023 г. запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП.