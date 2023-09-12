ЦБ призвал считать страховыми случаями не только порчу и потерю банковских карт
Банк России в минимальных требованиях к страховым полисам банковских карт установил, что они должны защищать не только от порчи или потери карты, но и от других рисков. В качестве примера регулятор привел мошеннические списание денег. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
В ЦБ пояснили, что страховщик должен будет возместить клиенту его потери в полном объеме. Лимит на страховые выплаты регулятор установил в размере 100 000 руб., но компании могут установить и более высокие суммы возмещения.
Обновленное указание Банка России вступит в силу с 1 октября 2023 г. Согласно документу, страховщикам нужно будет выплачивать возмещение убытков в течение 30 дней после принятия заявления от пострадавшего из-за действий мошенников клиента.
По данным ЦБ, в 2022 г. средняя сумма операции, проведенной с карты без согласия клиента, составила около 15 320 руб.
Регулятор отметил, что из страхового покрытия исключены случаи, по которым банки по закону обязаны возвращать похищенные деньги.
К вступлению закона о защите денег на дебетовых и кредитных картах банки начали готовиться заранее. Некоторые, в том числе «Тинькофф», стали возмещать клиентам похищенные телефонными мошенниками средства.