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Финансы

ЦБ призвал считать страховыми случаями не только порчу и потерю банковских карт

Ведомости

Банк России в минимальных требованиях к страховым полисам банковских карт установил, что они должны защищать не только от порчи или потери карты, но и от других рисков. В качестве примера регулятор привел мошеннические списание денег. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В ЦБ пояснили, что страховщик должен будет возместить клиенту его потери в полном объеме. Лимит на страховые выплаты регулятор установил в размере 100 000 руб., но компании могут установить и более высокие суммы возмещения.

Обновленное указание Банка России вступит в силу с 1 октября 2023 г. Согласно документу, страховщикам нужно будет выплачивать возмещение убытков в течение 30 дней после принятия заявления от пострадавшего из-за действий мошенников клиента.

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По данным ЦБ, в 2022 г. средняя сумма операции, проведенной с карты без согласия клиента, составила около 15 320 руб.

Регулятор отметил, что из страхового покрытия исключены случаи, по которым банки по закону обязаны возвращать похищенные деньги. 

К вступлению закона о защите денег на дебетовых и кредитных картах банки начали готовиться заранее. Некоторые, в том числе «Тинькофф», стали возмещать клиентам похищенные телефонными мошенниками средства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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