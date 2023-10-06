Банк России выявил схемы обхода ограничений МФО на выдачу займов

В августе Банк России сократил МПЛ по необеспеченным кредитам и займам на IV квартал на 15 п. п. по сравнению со значениями для III квартала. Теперь у МФО на заемщиков с нагрузкой выше 80% должно приходиться не более 15% от всех выданных за квартал займов, для банков – не более 5%. При этом для банков и МФО доля заемщиков с ПДН 50-80% не может превысить 30% от объема предоставленных потребкредитов без лимитов кредитования.