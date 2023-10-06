Банк России выявил схемы обхода ограничений МФО на выдачу займов
Банк России выявил схемы обхода ограничений микрофинансовыми организациями (МФО) на выдачу займов закредитованным клиентам. Об этом сообщила представитель управления надзора за микрофинансовым рынком департамента микрофинансового рынка ЦБ Екатерина Чеснокова на форуме «MRF. Осень 2023».
«В основном все они крутятся вокруг практик по манипулированию размером ПДН. И одна из таких практик – это дробление сумм займов. Одному заемщику выдается несколько займов на сумму до 10 000 руб.», – рассказала она (цитата по Forbes).
Чеснокова пояснила, что сейчас при расчете показателя долговой нагрузки займы менее 10 000 руб. не учитываются. Таким образом МФО формально соблюдают механизм макропруденциальных лимитов (МПЛ), действующий в России с 2023 г. По ее словам, ЦБ известно о ситуации, когда одному заемщику было выдано 17 займов на сумму менее 10 000 руб. Чеснокова отметила, что «жить с этим осталось не очень долго», поскольку с 1 января 2024 г. займы до 10 000 руб. также будут учитываться в ПДН.
Другую схему в ЦБ назвали «Заемщики-миллионеры», продолжила представитель регулятора. По ее словам, в сведениях некоторых МФО указаны доходы заемщика, «которые измеряются миллионами». Чеснокова добавила, что это может быть «весомая доля» клиентов. Она пояснила, что проблема кроется в том, что МФО перешли с расчета дохода заемщика, базирующегося на среднедушевом доходе по региону, на модельный подход, учитывающий заявленный заемщиком доход.
Макропруденциальные лимиты, введенные ЦБ в 2023 г., подразумевают количественные ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высоким ПДН (соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и среднемесячного дохода). Изначально для МФО доля кредитов с ПДН более 80% не должна была превышать 35% по каждому виду займов. После этого регулятор не раз ужесточал условия кредитования.
В августе Банк России сократил МПЛ по необеспеченным кредитам и займам на IV квартал на 15 п. п. по сравнению со значениями для III квартала. Теперь у МФО на заемщиков с нагрузкой выше 80% должно приходиться не более 15% от всех выданных за квартал займов, для банков – не более 5%. При этом для банков и МФО доля заемщиков с ПДН 50-80% не может превысить 30% от объема предоставленных потребкредитов без лимитов кредитования.