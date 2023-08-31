ЦБ вновь ужесточил условия для заемщиков с высокой долговой нагрузкой
Банк России сократил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на IV квартал. Регулятор уже сокращал их значения на июль - сентябрь, но задолженность заемщиков с высокой долговой нагрузкой все еще остается значительной, сообщила пресс-служба ЦБ.
Макропруденциальные лимиты были введены ЦБ в 2023 г. и подразумевают количественные ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН, соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и среднемесячного дохода).
Регулятор отметил высокие темпы роста необеспеченного потребительского кредитования. Так, рост задолженности в июле был наибольшим за последний год и составил 2%, а годовой темп роста – 13,3% на 1 августа 2023 г. На заемщиков, которые направляют на обслуживание долга более половины своего дохода, приходится 64% кредитного портфеля, а на заемщиков с ПДН более 80% – 32% портфеля. Такая ситуация создает риски как для самих заемщиков, так и для банков, утверждает ЦБ.
«С учетом этого Банк России считает целесообразным ускорить переход к более сбалансированной структуре кредитования и ужесточает значения МПЛ для IV квартала 2023 г.», – говорится в сообщении.
Для IV квартала МПЛ сокращаются на 15 п. п. по сравнению со значениями для III квартала. Теперь у МФО на заемщиков с нагрузкой выше 80% должно приходиться не более 15% от всех выданных за квартал займов, для банков – не более 5%. При этом для банков и МФО доля заемщиков с ПДН 50-80% не может превысить 30% от объема предоставленных потребкредитов без лимитов кредитования.
Новые значения МПЛ, подчеркивает регулятор, сократят объем предоставленных в IV квартале кредитов на 22% по сравнению с тем объемом, который банки предоставили бы при неизменных лимитах. Ужесточение МПЛ, как ожидается, снизит темпы роста кредитного портфеля по итогам 2023 г. на 6 п. п., но сама структура кредитования станет более сбалансированной, что приведет к снижению закредитованности россиян, рисков банков и МФО.
Как писали ранее «Ведомости», количество микрозаймов «до зарплаты» (PDL) на сумму до 30 000 руб. сокращается последние два месяца: микрофинансовые организации (МФО) и кредитные потребительские кооперативы в июле выдали 2,86 млн займов, что на 2,8% меньше июня. Одной из причин сокращения выдач, отмечали аналитики, являются ограничения ЦБ по охлаждению микрофинансового рынка. Помимо ужесточения МПЛ регулятор также с 1 июля снизил максимально возможную процентную ставку по займам с 1 до 0,8% в день.