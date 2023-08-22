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Количество займов «до зарплаты» снижается второй месяц подряд

На это повлияли летние отпуска и регуляторные ограничения
Наталья Заруцкая
Одна из причин сокращения количества выдач – следствие ограничений ЦБ по охлаждению микрофинансового рынка / Евгений Разумный / Ведомости

Количество микрозаймов «до зарплаты» (PDL) на сумму до 30 000 руб. сокращается последние два месяца: микрофинансовые организации (МФО) и кредитные потребительские кооперативы в июле выдали 2,86 млн займов, что на 2,8% меньше июня, а в первый летний месяц показатель сократился к маю на 2,6%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), куда передают данные 3000 микрофинансовых институтов.

В годовом выражении число выданных микрозаймов в июле 2023 г., напротив, выросло на 3,9%, а по сравнению с докризисным 2021 годом – на 13,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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