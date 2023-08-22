Количество займов «до зарплаты» снижается второй месяц подряд

Количество займов «до зарплаты» снижается второй месяц подрядНа это повлияли летние отпуска и регуляторные ограничения
Количество микрозаймов «до зарплаты» (PDL) на сумму до 30 000 руб. сокращается последние два месяца: микрофинансовые организации (МФО) и кредитные потребительские кооперативы в июле выдали 2,86 млн займов, что на 2,8% меньше июня, а в первый летний месяц показатель сократился к маю на 2,6%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), куда передают данные 3000 микрофинансовых институтов.
В годовом выражении число выданных микрозаймов в июле 2023 г., напротив, выросло на 3,9%, а по сравнению с докризисным 2021 годом – на 13,9%.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам