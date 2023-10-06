Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 100 рублей
Курс доллара опустился ниже 100 руб. после преодоления отметки в 101 руб. утром 6 октября, следует из данных Московской биржи.
Американская валюта стоила 99,86 руб. в 15:22 мск. Уже к 15:33 доллар вновь преодолел отметку в 100 руб. Евро в то же время опустился ниже 105 руб. и составил 104,98 руб. по состоянию на 15:30. Китайский юань опускался до 13,6 руб.
В ЦБ России неоднократно заявляли, что видят основной причиной ослабления нацвалюты снижение экспорта товаров в стоимостном выражении (связано со снижением и цен, и объемов) при одновременном восстановлении импорта. 15 августа регулятор повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%, а на сентябрьском заседании – до 13%.