Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 100 рублей

Американская валюта стоила 99,86 руб. в 15:22 мск. Уже к 15:33 доллар вновь преодолел отметку в 100 руб. Евро в то же время опустился ниже 105 руб. и составил 104,98 руб. по состоянию на 15:30. Китайский юань опускался до 13,6 руб.