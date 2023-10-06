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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 100 рублей

Ведомости

Курс доллара опустился ниже 100 руб. после преодоления отметки в 101 руб. утром 6 октября, следует из данных Московской биржи.

Американская валюта стоила 99,86 руб. в 15:22 мск. Уже к 15:33 доллар вновь преодолел отметку в 100 руб. Евро в то же время опустился ниже 105 руб. и составил 104,98 руб. по состоянию на 15:30. Китайский юань опускался до 13,6 руб.

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В ЦБ России неоднократно заявляли, что видят основной причиной ослабления нацвалюты снижение экспорта товаров в стоимостном выражении (связано со снижением и цен, и объемов) при одновременном восстановлении импорта. 15 августа регулятор повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%, а на сентябрьском заседании – до 13%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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