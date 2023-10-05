Чего ждать на рынке акций в октябре

Чего ждать на рынке акций в октябреРынок будет переваривать дивиденды и высокую ключевую ставку
Индекс Мосбиржи в сентябре потерял 3%. 4 сентября он достиг 3268,97 пункта – максимума с 18 февраля 2022 г. Но затем началась коррекция, и 22 сентября в течение дня бенчмарк падал ниже отметки 3000 пунктов, где был последний раз в июле. К концу месяца индекс смог немного восстановиться и в итоге достиг 3133,26 пункта. Долларовый индекс РТС за это время снизился на 4,9% до 1007,58 пункта.
Американские фондовые индексы в сентябре торговались разнонаправленно: S&P 500 по итогам месяца просел на 4,9% до 4288,05 пункта, Dow Jones Industrial – на 3,5% до 33507,5 пункта, а NASDAQ Composite вырос на 5,8% до 13219,32 пункта.
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