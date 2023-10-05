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Чего ждать на рынке акций в октябре

Рынок будет переваривать дивиденды и высокую ключевую ставку
Дарина Артамонова
Максим Стулов / Ведомости

Индекс Мосбиржи в сентябре потерял 3%. 4 сентября он достиг 3268,97 пункта – максимума с 18 февраля 2022 г. Но затем началась коррекция, и 22 сентября в течение дня бенчмарк падал ниже отметки 3000 пунктов, где был последний раз в июле. К концу месяца индекс смог немного восстановиться и в итоге достиг 3133,26 пункта. Долларовый индекс РТС за это время снизился на 4,9% до 1007,58 пункта.

Американские фондовые индексы в сентябре торговались разнонаправленно: S&P 500 по итогам месяца просел на 4,9% до 4288,05 пункта, Dow Jones Industrial – на 3,5% до 33507,5 пункта, а NASDAQ Composite вырос на 5,8% до 13219,32 пункта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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