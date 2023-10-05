Чего ждать на рынке акций в октябре

Индекс Мосбиржи в сентябре потерял 3%. 4 сентября он достиг 3268,97 пункта – максимума с 18 февраля 2022 г. Но затем началась коррекция, и 22 сентября в течение дня бенчмарк падал ниже отметки 3000 пунктов, где был последний раз в июле. К концу месяца индекс смог немного восстановиться и в итоге достиг 3133,26 пункта. Долларовый индекс РТС за это время снизился на 4,9% до 1007,58 пункта.