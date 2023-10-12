Госдума утвердила обновленный состав совета директоров ЦБ

На встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной 10 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметили в пресс-службе ГД, призвал к более высокой персональной ответственности зампредов и членов СД ЦБ. «Это необходимо, чтобы человек, который входит в совет директоров Центробанка, понимал, что если он эффективен – ему спасибо скажут, неэффективен – его уволят, и потом не трудоустроится ни в какой частный банк», – сказал он тогда. Такой подход, считает Володин, повысит их эффективность.