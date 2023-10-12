Газета
Финансы

Госдума утвердила обновленный состав совета директоров ЦБ

Ведомости

Депутаты Госдумы на пленарном заседании утвердили изменения в составе совета директоров (СД) Банка России, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Новыми членами совета директоров Банка России утверждены директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, начальник главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов и начальник Волго-Вятского главного управления ЦБ Лариса Павлова», – говорится в сообщении.

Госдума также утвердила продление срока полномочий в составе СД первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, зампреда Алексея Гузнова, руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступных финансовых услуг Михаила Мамуты и советника главы регулятора Алексея Симановского.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

10 октября также истекли полномочия советника главы ЦБ Ксении Юдаевой в качестве члена совета директоров регулятора, но в списке кандидатов, направленном Набиуллиной, ее не было.

На встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной 10 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметили в пресс-службе ГД, призвал к более высокой персональной ответственности зампредов и членов СД ЦБ. «Это необходимо, чтобы человек, который входит в совет директоров Центробанка, понимал, что если он эффективен – ему спасибо скажут, неэффективен – его уволят, и потом не трудоустроится ни в какой частный банк», – сказал он тогда. Такой подход, считает Володин, повысит их эффективность.

Совет директоров ЦБ является коллегиальным органом управления регулятора, в который входят председатель Банка России и сотрудники, работающие на постоянной основе в Банке России. Члены совета назначаются Госдумой сроком на пять лет по представлению главы ЦБ. В совет, по данным на сентябрь, входят первые зампреды регулятора Дмитрий Тулин и Ольга Скоробогатова, зампреды Ольга Полякова, Филипп Габуния, Алексей Заботкин.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных