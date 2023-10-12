Госдума утвердила обновленный состав совета директоров ЦБ
Депутаты Госдумы на пленарном заседании утвердили изменения в составе совета директоров (СД) Банка России, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«Новыми членами совета директоров Банка России утверждены директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, начальник главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов и начальник Волго-Вятского главного управления ЦБ Лариса Павлова», – говорится в сообщении.
Госдума также утвердила продление срока полномочий в составе СД первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, зампреда Алексея Гузнова, руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступных финансовых услуг Михаила Мамуты и советника главы регулятора Алексея Симановского.
10 октября также истекли полномочия советника главы ЦБ Ксении Юдаевой в качестве члена совета директоров регулятора, но в списке кандидатов, направленном Набиуллиной, ее не было.
На встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной 10 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметили в пресс-службе ГД, призвал к более высокой персональной ответственности зампредов и членов СД ЦБ. «Это необходимо, чтобы человек, который входит в совет директоров Центробанка, понимал, что если он эффективен – ему спасибо скажут, неэффективен – его уволят, и потом не трудоустроится ни в какой частный банк», – сказал он тогда. Такой подход, считает Володин, повысит их эффективность.
Совет директоров ЦБ является коллегиальным органом управления регулятора, в который входят председатель Банка России и сотрудники, работающие на постоянной основе в Банке России. Члены совета назначаются Госдумой сроком на пять лет по представлению главы ЦБ. В совет, по данным на сентябрь, входят первые зампреды регулятора Дмитрий Тулин и Ольга Скоробогатова, зампреды Ольга Полякова, Филипп Габуния, Алексей Заботкин.