Юдаева покинет совет директоров Банка России в октябре
Советник председателя Банка России Ксения Юдаева покинет совет директоров ЦБ. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает «Интерфакс».
Агентство отмечает, что полномочия Юдаевой в качестве члена совета директоров регулятора истекают 10 октября. 9 октября комитет Госдумы по финрынку рассмотрит вопрос об избрании семи кандидатов в совет, следует из материалов к заседанию. Имени Юдаевой в списке нет.
«Юдаеву мы утверждать не будем», – заявил Аксаков.
Члены совета директоров Банка России утверждаются Госдумой на пять лет по представлению председателя ЦБ, согласованному с президентом РФ. Назначение новых членов запланировано в ходе пленарного заседания Госдумы 12 октября.
Среди кандидатур в совет директоров ЦБ – первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, зампред, статс-секретарь ЦБ Алексей Гузнов, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута, а также советник председателя ЦБ Алексей Симановский. Их полномочия также истекают в октябре.
Также в списке предложены три новых имени: директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова, начальник главного управления по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов и начальник Волго-Вятского главного управления Лариса Павлова.
Ксения Юдаева 1 августа покинула пост первого заместителя председателя ЦБ и перешла на должность советника председателя Банка России. Уточнялось, что она останется членом совета директоров и комитета финансовой стабильности регулятора. В пресс-службе регулятора добавили, что Юдаева продолжит заниматься развитием исследований и аналитики ЦБ.
Юдаева занимала должность первого заместителя председателя регулятора с сентября 2013 г. До этого в разные годы работала начальником экспертного управления администрации президента, старшим советником президента, директором Центра макроэкономических исследований Сбербанка, членом научного совета Московского центра Карнеги и др. В состав совета директоров ЦБ Юдаева попала в октябре 2018 г.