Юдаева покинет совет директоров Банка России в октябре

Агентство отмечает, что полномочия Юдаевой в качестве члена совета директоров регулятора истекают 10 октября. 9 октября комитет Госдумы по финрынку рассмотрит вопрос об избрании семи кандидатов в совет, следует из материалов к заседанию. Имени Юдаевой в списке нет.