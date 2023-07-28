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Финансы

Юдаева покинет пост зампреда Центробанка

Ведомости

Первый заместитель председатель Центробанка Ксения Юдаева покинет свой пост – она занимала эту должность с сентября 2013 г. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева с 1 августа 2023 г. переходит на должность советника председателя Банка России [Эльвиры Набиуллиной]», – говорится в сообщении.

Уточняется, что Юдаева продолжит заниматься развитием исследований и аналитики ЦБ, «прежде всего научно-методологическим обеспечением кросс-функциональных проектов в области анализа данных и принятия решений на основе данных». В частности, она останется членом совета директоров и комитета финансовой стабильности регулятора.

«Также в сфере ответственности Ксении Юдаевой будет взаимодействие с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам», – добавили в ЦБ.

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Центробанк сообщил и о других распределениях среди зампредов. В частности, первый зампред Владимир Чистюхин будет контролировать и координировать работу службы анализа рисков, Филипп Габуния будет работать с департаментом финансовой стабильности, Алексей Заботкин будет координировать работу департамента исследований и прогнозирования и департамента статистики. Работать с департаментом управления данными будет Валерий Казарин.

Юдаева родилась в Москве 17 марта 1970 г. Должность первого заместителя председателя регулятора заняла в сентябре 2013 г.

До этого, согласно информации на сайте регулятора, была начальником экспертного управления администрации президента, старшим советником президента, директором Центра макроэкономических исследований Сбербанка, членом научного совета Московского центра Карнеги и др. В состав совета директоров ЦБ Юдаева попала в октябре 2018 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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