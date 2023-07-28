Юдаева покинет пост зампреда Центробанка
Первый заместитель председатель Центробанка Ксения Юдаева покинет свой пост – она занимала эту должность с сентября 2013 г. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
«Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева с 1 августа 2023 г. переходит на должность советника председателя Банка России [Эльвиры Набиуллиной]», – говорится в сообщении.
Уточняется, что Юдаева продолжит заниматься развитием исследований и аналитики ЦБ, «прежде всего научно-методологическим обеспечением кросс-функциональных проектов в области анализа данных и принятия решений на основе данных». В частности, она останется членом совета директоров и комитета финансовой стабильности регулятора.
«Также в сфере ответственности Ксении Юдаевой будет взаимодействие с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам», – добавили в ЦБ.
Центробанк сообщил и о других распределениях среди зампредов. В частности, первый зампред Владимир Чистюхин будет контролировать и координировать работу службы анализа рисков, Филипп Габуния будет работать с департаментом финансовой стабильности, Алексей Заботкин будет координировать работу департамента исследований и прогнозирования и департамента статистики. Работать с департаментом управления данными будет Валерий Казарин.
Юдаева родилась в Москве 17 марта 1970 г. Должность первого заместителя председателя регулятора заняла в сентябре 2013 г.
До этого, согласно информации на сайте регулятора, была начальником экспертного управления администрации президента, старшим советником президента, директором Центра макроэкономических исследований Сбербанка, членом научного совета Московского центра Карнеги и др. В состав совета директоров ЦБ Юдаева попала в октябре 2018 г.