Юдаева покинет пост зампреда Центробанка

Центробанк сообщил и о других распределениях среди зампредов. В частности, первый зампред Владимир Чистюхин будет контролировать и координировать работу службы анализа рисков, Филипп Габуния будет работать с департаментом финансовой стабильности, Алексей Заботкин будет координировать работу департамента исследований и прогнозирования и департамента статистики. Работать с департаментом управления данными будет Валерий Казарин.