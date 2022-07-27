Юрий Исаев покинет пост зампреда Банка России

Исаев проработал на этой должности полгода. Он занял пост зампреда ЦБ 26 января 2022 г., покинув кресло генерального директора госкорпорации «Агентство страховых вкладов». В Банке России Исаев отвечал за два департамента — противодействия недобросовестным практикам и финансового мониторинга и валютного контроля. Также он курировал представительство ЦБ в Китае. В феврале Исаев стал членом совета директоров ЦБ.