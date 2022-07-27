Юрий Исаев покинет пост зампреда Банка России
Заместитель председателя Центрального банка РФ Юрий Исаев покинет свой пост 1 августа. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.
«Заместитель председателя Банка России Юрий Исаев принял решение покинуть Банк России 1 августа 2022 г. по собственному желанию», — рассказали в пресс-службе регулятора.
Исаев проработал на этой должности полгода. Он занял пост зампреда ЦБ 26 января 2022 г., покинув кресло генерального директора госкорпорации «Агентство страховых вкладов». В Банке России Исаев отвечал за два департамента — противодействия недобросовестным практикам и финансового мониторинга и валютного контроля. Также он курировал представительство ЦБ в Китае. В феврале Исаев стал членом совета директоров ЦБ.
Ранее должность первого заместителя председателя Центробанка покинул Сергей Швецов. После этого он временно продолжил работать советником председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. В июне Швецов стал председателем набсовета Московской биржи.
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