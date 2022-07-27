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Юрий Исаев покинет пост зампреда Банка России

Ведомости

Заместитель председателя Центрального банка РФ Юрий Исаев покинет свой пост 1 августа. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.

«Заместитель председателя Банка России Юрий Исаев принял решение покинуть Банк России 1 августа 2022 г. по собственному желанию», — рассказали в пресс-службе регулятора.

Исаев проработал на этой должности полгода. Он занял пост зампреда ЦБ 26 января 2022 г., покинув кресло генерального директора госкорпорации «Агентство страховых вкладов». В Банке России Исаев отвечал за два департамента — противодействия недобросовестным практикам и финансового мониторинга и валютного контроля. Также он курировал представительство ЦБ в Китае. В феврале Исаев стал членом совета директоров ЦБ.

Ранее должность первого заместителя председателя Центробанка покинул Сергей Швецов. После этого он временно продолжил работать советником председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. В июне Швецов стал председателем набсовета Московской биржи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных