Мельников назначен главой АСВ
Совет директоров госкорпорации «Агентство страховых вкладов» назначил новым руководителем агентства Андрея Мельникова в связи с уходом его предшественника Юрия Исаева в ЦБ, говорится на сайте АСВ. Ранее Мельников занимал должность первого замруководителя агентства.
«Совет директоров одобрил освобождение Юрия Олеговича Исаева от должности Генерального директора Агентства в связи с его назначением заместителем Председателя Банка России. По представлению председателя Совета директоров Генеральным директором Агентства с 26 января 2022 года назначен Андрей Геннадьевич Мельников», — говорится в сообщении.
Бывший руководитель АСВ Юрий Исаев 26 января займет должность зампредседателя ЦБ. В ЦБ ему вверят два департамента — противодействия недобросовестным практикам и финансового мониторинга и валютного контроля. Кроме того, он будет курировать представительство ЦБ в Китае.
Мельников родился в 1969 г., окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Мельников работал в группе экспертов президента России, в Комитете Госдумы по бюджету и налогам, банкам и финансам. С момента создания АСВ в 2004 г. по 2016 г. занимал должность заместителя гендиректора и курировал вопросы страхования вкладов и работу АНО «Фонд защиты вкладчиков». В 2016-2017 гг. был министром экономического развития Крыма, затем — вице-президентом Ассоциации банков России. В июле 2019 г. был назначен первым замруководителя АСВ.