Мельников назначен главой АСВ

Мельников родился в 1969 г., окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Мельников работал в группе экспертов президента России, в Комитете Госдумы по бюджету и налогам, банкам и финансам. С момента создания АСВ в 2004 г. по 2016 г. занимал должность заместителя гендиректора и курировал вопросы страхования вкладов и работу АНО «Фонд защиты вкладчиков». В 2016-2017 гг. был министром экономического развития Крыма, затем — вице-президентом Ассоциации банков России. В июле 2019 г. был назначен первым замруководителя АСВ.