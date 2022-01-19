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Мельников назначен главой АСВ

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Совет директоров госкорпорации «Агентство страховых вкладов» назначил новым руководителем агентства Андрея Мельникова в связи с уходом его предшественника Юрия Исаева в ЦБ, говорится на сайте АСВ. Ранее Мельников занимал должность первого замруководителя агентства. 

«Совет директоров одобрил освобождение Юрия Олеговича Исаева от должности Генерального директора Агентства в связи с его назначением заместителем Председателя Банка России. По представлению председателя Совета директоров Генеральным директором Агентства с 26 января 2022 года назначен Андрей Геннадьевич Мельников», — говорится в сообщении. 

Бывший руководитель АСВ Юрий Исаев 26 января займет должность зампредседателя ЦБ. В ЦБ ему вверят два департамента — противодействия недобросовестным практикам и финансового мониторинга и валютного контроля. Кроме того, он будет курировать представительство ЦБ в Китае.

Мельников родился в 1969 г., окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Мельников работал в группе экспертов президента России, в Комитете Госдумы по бюджету и налогам, банкам и финансам. С момента создания АСВ в 2004 г. по 2016 г. занимал должность заместителя гендиректора и курировал вопросы страхования вкладов и работу АНО «Фонд защиты вкладчиков». В 2016-2017 гг. был министром экономического развития Крыма, затем — вице-президентом Ассоциации банков России. В июле 2019 г. был назначен первым замруководителя АСВ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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