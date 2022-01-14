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Финансы

ЦБ сообщил об уходе Швецова и Скобелкина

Ведомости

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов с 21 марта 2022 г. покинет свой пост, сообщила пресс-служба регулятора. Отмечается, что он продолжит карьеру вне ЦБ. Причина такого решения не указана.

Швецов работал в ЦБ с 2001 г. Свою деятельность там он начал с должности директора департамента операций на открытом рынке. Первым зампредом стал 3 марта 2014 г., а 10 октября 2018 г. вошел в состав совета директоров регулятора. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила, что Швецов «курировал новые для Центрального банка направления — защиту прав потребителей, финансовую доступность и финансовую грамотность».

Также с 25 января в ЦБ прекратит работу заместитель председателя регулятора Дмитрий Скобелкин. Он пришел туда в 1997 г. в качестве начальника отдела управления валютного контроля за текущими операциями департамента валютного регулирования и валютного контроля. В 2002 г. покинул ЦБ, став заместителем председателя комитета РФ по финансовому мониторингу. В июле 2013 г. вернулся в регулятор на пост зампреда. Как и Швецов, с 2018 г. вошел в состав совета директоров ЦБ.

Скобелкин отвечал за ряд вопросов, в том числе касающихся валютного контроля и противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма. Как отметила Набиуллина, в последние годы он «вел работу по созданию системы «Знай своего клиента», которая уже в ближайшее время будет запущена и позволит минимизировать отказы добросовестным компаниям, а для банков сократит издержки на проверку клиентов».

В то же время зампред ЦБ Владимир Чистюхин с 17 января займет пост первого зампреда. Он будет курировать работу департамента стратегического развития финансового рынка, департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, департамента корпоративных отношений, а также службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг и службы анализа рисков.

С того же дня Филипп Габуния, который сейчас является директором департамента страхового рынка, станет зампредом ЦБ. Ему поручат курировать департаменты страхового рынка, микрофинансового рынка, инфраструктуры финансового рынка и департамент инвестиционных финансовых посредников.

Также в ЦБ переходит нынешний генеральный директор государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Юрий Исаев. Он возглавлял агентство с 1 января 2013 г., а с 26 января станет зампредом ЦБ. Должность в АСВ Исаев оставит. В ЦБ ему вверят два департамента — противодействия недобросовестным практикам и финансового мониторинга и валютного контроля. Кроме того, он будет курировать представительство ЦБ в Китае.

На пост главы АСВ выдвинули Андрея Мельникова, который сейчас является первым заместителем гендиректора агентства. Его кандидатуру совет директоров рассмотрит в ближайшее время.

Наконец, директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов, который занимает свой пост с 2014 г., с 17 января вступит в должность статс-секретаря — заместителя председателя регулятора. Он продолжит курировать работу департамента, в котором работал ранее, а также будет отвечать за правовое обеспечение ЦБ и взаимодействие с Госдумой, Совфедом и органами государственной власти на федеральном уровне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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