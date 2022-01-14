ЦБ сообщил об уходе Швецова и Скобелкина

Также с 25 января в ЦБ прекратит работу заместитель председателя регулятора Дмитрий Скобелкин. Он пришел туда в 1997 г. в качестве начальника отдела управления валютного контроля за текущими операциями департамента валютного регулирования и валютного контроля. В 2002 г. покинул ЦБ, став заместителем председателя комитета РФ по финансовому мониторингу. В июле 2013 г. вернулся в регулятор на пост зампреда. Как и Швецов, с 2018 г. вошел в состав совета директоров ЦБ.