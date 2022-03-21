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Первый зампред ЦБ Швецов станет советником Набиуллиной

Ведомости

Сергей Швецов ушел с поста первого зампредседателя Центробанка и временно будет работать в качестве советника председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сообщил представитель регулятора.

«Сергей Швецов ушел с поста первого заместителя председателя Банка России, но временно продолжит работу в регуляторе в должности советника председателя Банка России», — говорится в сообщении.

14 января пресс-служба ЦБ сообщила о ряде перестановок в руководстве. Как сообщалось, Швецов должен был покинуть свой пост 21 марта, зампред Дмитрий Скобелкин — 25 января. Первым зампредседателя регулятора было решено назначить зампреда Владимира Чистюхина, еще одним заместителем председателя — директора департамента страхового рынка Филиппа Габуния. Также с 26 января на должность зампреда ЦБ перешел гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.

Швецов работал в ЦБ с 2001 г. Свою деятельность там он начал с должности директора департамента операций на открытом рынке. Первым зампредом стал 3 марта 2014 г., а 10 октября 2018 г. вошел в состав совета директоров регулятора. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила, что Швецов «курировал новые для Центрального банка направления — защиту прав потребителей, финансовую доступность и финансовую грамотность».

18 марта президент России Владимир Путин предложил Госдуме продлить полномочия Набиуллиной, которая возглавила ЦБ в 2013 году.

Ранее по теме: ЦБ сообщил об уходе Швецова и Скобелкина

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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