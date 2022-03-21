Первый зампред ЦБ Швецов станет советником Набиуллиной
Сергей Швецов ушел с поста первого зампредседателя Центробанка и временно будет работать в качестве советника председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сообщил представитель регулятора.
«Сергей Швецов ушел с поста первого заместителя председателя Банка России, но временно продолжит работу в регуляторе в должности советника председателя Банка России», — говорится в сообщении.
14 января пресс-служба ЦБ сообщила о ряде перестановок в руководстве. Как сообщалось, Швецов должен был покинуть свой пост 21 марта, зампред Дмитрий Скобелкин — 25 января. Первым зампредседателя регулятора было решено назначить зампреда Владимира Чистюхина, еще одним заместителем председателя — директора департамента страхового рынка Филиппа Габуния. Также с 26 января на должность зампреда ЦБ перешел гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.
Швецов работал в ЦБ с 2001 г. Свою деятельность там он начал с должности директора департамента операций на открытом рынке. Первым зампредом стал 3 марта 2014 г., а 10 октября 2018 г. вошел в состав совета директоров регулятора. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила, что Швецов «курировал новые для Центрального банка направления — защиту прав потребителей, финансовую доступность и финансовую грамотность».
18 марта президент России Владимир Путин предложил Госдуме продлить полномочия Набиуллиной, которая возглавила ЦБ в 2013 году.