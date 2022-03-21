Первый зампред ЦБ Швецов станет советником Набиуллиной

Швецов работал в ЦБ с 2001 г. Свою деятельность там он начал с должности директора департамента операций на открытом рынке. Первым зампредом стал 3 марта 2014 г., а 10 октября 2018 г. вошел в состав совета директоров регулятора. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила, что Швецов «курировал новые для Центрального банка направления — защиту прав потребителей, финансовую доступность и финансовую грамотность».