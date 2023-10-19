Международные резервы России увеличились за неделю на $6,8 млрд

За сентябрь показатель сократился на 2,17%, сообщал ранее регулятор. Валютные резервы за месяц уменьшились на 1,9% с $436,92 млрд до $428,52 млрд, а стоимость монетарного золота в резервах в сентябре сократилась на 2,9% с $144,73 млрд до $140,49 млрд.