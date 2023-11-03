Число неплательщиков по кредитам в России превысило 21 млн
В январе-сентябре этого года 21,1 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банков находилось на рассмотрении в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Это на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия».
Общая же сумма долгов, которая подлежит взысканию с физлиц, увеличилась на 200 млрд руб. до 2,9 трлн руб. По данным ФССП, наиболее число должников живут в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, в Подмосковье и Свердловской области. В ведомстве также рассказали изданию, что принудительное погашение займов затруднено из-за закредитованности заемщиков, а также наличия нескольких судебных решений о взыскании просроченной задолженности не только перед банками, но и перед жилищно-коммунальными хозяйствами или по выплате алиментов.
По данным ЦБ за первое полугодие, оформленные кредиты и займы есть у 47 млн россиян, что на 2 млн больше, чем за аналогичный период 2022 г. Преимущественно увеличивается количество граждан с тремя и более ссудами, сейчас таких заемщиков насчитывается уже 11,2 млн человек.
С начала 2023 г. розничный кредитный портфель банков увеличился почти на 5 трлн руб., или на 18%, и составил 32,4 трлн руб., следует из предварительных данных ЦБ. Просроченная задолженность в портфеле по итогам первого полугодия выросла на 9% год к году, или на 2,3 трлн руб.
Как писали ранее «Ведомости», банки в III квартале продали коллекторам просроченных долгов граждан на 75 млрд руб., что составляет 97,1% от всей выставленной на продажу банковской просрочки. Это рекордный объем закрытых сделок за последние два года. Всего за июль – сентябрь кредитные организации выставили на продажу просроченных долгов на общую сумму 77,2 млрд руб. Для сравнения: в I и II кварталах текущего года банки пытались реализовать просрочки на 62,1 млрд и 41,9 млрд руб. соответственно.