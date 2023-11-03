Число неплательщиков по кредитам в России превысило 21 млн

Общая же сумма долгов, которая подлежит взысканию с физлиц, увеличилась на 200 млрд руб. до 2,9 трлн руб. По данным ФССП, наиболее число должников живут в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, в Подмосковье и Свердловской области. В ведомстве также рассказали изданию, что принудительное погашение займов затруднено из-за закредитованности заемщиков, а также наличия нескольких судебных решений о взыскании просроченной задолженности не только перед банками, но и перед жилищно-коммунальными хозяйствами или по выплате алиментов.