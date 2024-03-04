АСВ вернет 700 млн рублей клиентам системы Contact при ликвидации «Киви банка»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вернет клиентам платежной системы Contact незавершенные переводы на сумму более 700 млн руб., сообщили в пресс-службе агентства. Выступающий оператором системы «Киви банк» лишился лицензии ЦБ 21 февраля.
«Киви банк» (АО) являлся оператором платежной системы Contact. По сведениям банка, остались неисполненными более 17 000 переводов на сумму свыше 700 млн руб.», – говорится в сообщении.
Средства по незавершенным переводам можно получить во время ликвидации банка в составе третьей очереди кредиторов. Для этого, как уточнили в АСВ, необходимо подать требование кредитора, которое будет включено в реестр требований кредиторов банка.
21 февраля Банк России объявил об отзыве лицензии у «Киви банка» в связи с нарушениями федеральных законов и нормативных актов ЦБ в области банковской деятельности. Регулятор заявил, что «Киви банк» систематически нарушал законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма. 1 марта первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин сообщил, что Центробанк не видит необходимости в санации лишившегося лицензии «Киви банка».
Ранее АСВ сообщило, что с 29 февраля по 1 марта было возмещено 880,3 млн руб. вкладчикам «Киви банка». Отмечалось, что выплаченная сумма составляет 20% от объема страховой ответственности агентства по банку.