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Финансы

Семейную ипотеку продлят до 2030 года по поручению Путина

Ведомости

Семейная ипотека будет продлена до 2030 г. по поручению президента РФ Владимира Путина. Для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. При этом базовые параметры программы сохранятся, сообщил Минфин РФ.

По предварительным расчетам Минфина, дополнительные расходы на программу из федерального бюджета в 2024 г. составят примерно 260 млрд руб. Уточняется, что расходы будут зависеть от объемов выдачи ипотечных кредитов и траектории ключевой ставки. Общий прогнозный показатель расходов с учетом продления программы до 2030 г. составит 1,5 трлн. руб.

По словам министра финансов Антона Силуанова, поддержать граждан и обеспечить доступность жилья в первую очередь для многодетных семей и семей с маленькими детьми – главная задача в условиях существенного роста цен.

Семейную ипотеку продлят до 2030 года

Ее параметры сохранятся

«Важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки. Для этого мы сконцентрируем наши усилия именно на адресной и социальной направленности мер поддержки», – отметил Силуанов.

О том, что льготную программу семейной ипотеки продлят еще на шесть лет, Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г.

С момента ее запуска в 2018 г. в новую квартиру или дом с помощью программы переехали уже почти 1 млн семей. Генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко сообщил, что предложение Путина продлить программу семейной ипотеки до 2030 г. поможет около 350 000 семей ежегодно улучшать жилищные условия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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