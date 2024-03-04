Семейную ипотеку продлят до 2030 года по поручению Путина
Семейная ипотека будет продлена до 2030 г. по поручению президента РФ Владимира Путина. Для семей с детьми до шести лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. При этом базовые параметры программы сохранятся, сообщил Минфин РФ.
По предварительным расчетам Минфина, дополнительные расходы на программу из федерального бюджета в 2024 г. составят примерно 260 млрд руб. Уточняется, что расходы будут зависеть от объемов выдачи ипотечных кредитов и траектории ключевой ставки. Общий прогнозный показатель расходов с учетом продления программы до 2030 г. составит 1,5 трлн. руб.
По словам министра финансов Антона Силуанова, поддержать граждан и обеспечить доступность жилья в первую очередь для многодетных семей и семей с маленькими детьми – главная задача в условиях существенного роста цен.
«Важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки. Для этого мы сконцентрируем наши усилия именно на адресной и социальной направленности мер поддержки», – отметил Силуанов.
О том, что льготную программу семейной ипотеки продлят еще на шесть лет, Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г.