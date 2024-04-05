Резервный банк Индии сохранил базовую ставку на уровне 6,5%

На мероприятии, посвященном 90-летию RBI в Мумбаи, премьер-министр Индии Нарендра Моди дал высокую оценку тому, как структура управляла трансформацией банковской системы на протяжении многих лет, сообщал Bloomberg. Он также отметил, что экономический рост должен стать главным приоритетом Резервного банка на следующее десятилетие. Кроме того, следует сосредоточиться на облегчении доступа к кредитам для нуждающихся слоев населения, считает Моди.