Резервный банк Индии сохранил базовую ставку на уровне 6,5%
Комитет по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии (RBI) большинством голосов решил сохранить ставку по операциям репо без изменений на уровне 6,50%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Денежно-кредитная политика должна по-прежнему носить активный дезинфляционный характер, чтобы обеспечить закрепление инфляционных ожиданий <…> В связи с этим комитет по денежно-кредитной политике принял решение сохранить процентную ставку без изменений на уровне 6,5%», – говорится в сообщении.
Поясняется, что общая инфляция снизилась до 5,1% в январе и феврале с 5,7% в декабре 2023 г. Регулятор намерен обеспечить ее сокращение до целевого уровня в 4%.
Также сообщается, что экономика продолжает развиваться ускоренными темпами, чему способствуют инвестиции в основной капитал и улучшение глобальной ситуации. Согласно предварительным оценкам, рост реального ВВП Индии в 2023–2024 гг. составит 7,6%.
На мероприятии, посвященном 90-летию RBI в Мумбаи, премьер-министр Индии Нарендра Моди дал высокую оценку тому, как структура управляла трансформацией банковской системы на протяжении многих лет, сообщал Bloomberg. Он также отметил, что экономический рост должен стать главным приоритетом Резервного банка на следующее десятилетие. Кроме того, следует сосредоточиться на облегчении доступа к кредитам для нуждающихся слоев населения, считает Моди.
Рост почти на 8% за финансовый год, закончившийся в марте, сделал Индию самой быстрорастущей крупной экономикой в мире. Улучшение экономических показателей может укрепить народную поддержку Моди, который планирует баллотироваться на третий срок подряд.