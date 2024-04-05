/ Финансы

Резервный банк Индии сохранил базовую ставку на уровне 6,5%

Ведомости

Комитет по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии (RBI) большинством голосов решил сохранить ставку по операциям репо без изменений на уровне 6,50%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Денежно-кредитная политика должна по-прежнему носить активный дезинфляционный характер, чтобы обеспечить закрепление инфляционных ожиданий <…> В связи с этим комитет по денежно-кредитной политике принял решение сохранить процентную ставку без изменений на уровне 6,5%», – говорится в сообщении.

Поясняется, что общая инфляция снизилась до 5,1% в январе и феврале с 5,7% в декабре 2023 г. Регулятор намерен обеспечить ее сокращение до целевого уровня в 4%.

Также сообщается, что экономика продолжает развиваться ускоренными темпами, чему способствуют инвестиции в основной капитал и улучшение глобальной ситуации. Согласно предварительным оценкам, рост реального ВВП Индии в 2023–2024 гг. составит 7,6%.

На мероприятии, посвященном 90-летию RBI в Мумбаи, премьер-министр Индии Нарендра Моди дал высокую оценку тому, как структура управляла трансформацией банковской системы на протяжении многих лет, сообщал Bloomberg. Он также отметил, что экономический рост должен стать главным приоритетом Резервного банка на следующее десятилетие. Кроме того, следует сосредоточиться на облегчении доступа к кредитам для нуждающихся слоев населения, считает Моди.

Рост почти на 8% за финансовый год, закончившийся в марте, сделал Индию самой быстрорастущей крупной экономикой в мире. Улучшение экономических показателей может укрепить народную поддержку Моди, который планирует баллотироваться на третий срок подряд.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных