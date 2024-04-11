Анатолий Козлачков избран главой Ассоциации банков России

Козлачкову 60 лет, он окончил юридический факультет, а затем аспирантуру кафедры философии гуманитарных факультетов МГУ имени Ломоносова. В 1994-2000 гг. работал в Банке России, прошел карьерный путь от начальника отдела до заместителя директора департамента. В ноябре 2017 г. стал вице-президентом АБР, курировал правовое управление, занимался анализом и разработкой поправок в законы и нормативные акты.