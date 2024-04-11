Анатолий Козлачков избран главой Ассоциации банков России
Анатолий Козлачков избран президентом Ассоциации банков России (АБР). За его кандидатуру единогласно проголосовали участники VI съезда АБР, пишет ТАСС.
Козлачкову 60 лет, он окончил юридический факультет, а затем аспирантуру кафедры философии гуманитарных факультетов МГУ имени Ломоносова. В 1994-2000 гг. работал в Банке России, прошел карьерный путь от начальника отдела до заместителя директора департамента. В ноябре 2017 г. стал вице-президентом АБР, курировал правовое управление, занимался анализом и разработкой поправок в законы и нормативные акты.