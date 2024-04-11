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Анатолий Козлачков избран главой Ассоциации банков России

Ведомости

Анатолий Козлачков избран президентом Ассоциации банков России (АБР). За его кандидатуру единогласно проголосовали участники VI съезда АБР, пишет ТАСС.

Козлачков займет место Георгия Лунтовского, который скончался 10 марта на 74-м году жизни.

Козлачкову 60 лет, он окончил юридический факультет, а затем аспирантуру кафедры философии гуманитарных факультетов МГУ имени Ломоносова. В 1994-2000 гг. работал в Банке России, прошел карьерный путь от начальника отдела до заместителя директора департамента. В ноябре 2017 г. стал вице-президентом АБР, курировал правовое управление, занимался анализом и разработкой поправок в законы и нормативные акты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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