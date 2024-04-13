Мобильное приложение Газпромбанка исчезло из App Store

После начала спецоперации на Украине и введения в связи с этим санкций в отношении российского бизнеса из App Store регулярно пропадают отечественные приложения. Так, приложение ГПБ исчезло из сервиса летом 2022 г., а через год стало известно об удалении с площадки приложения «Газпромбанк Инвестиции».