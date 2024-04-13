Мобильное приложение Газпромбанка исчезло из App Store
Из App Store пропало мобильное приложение Газпромбанка (ГПБ), сообщается в Telegram-канале кредитно-финансовой организации.
«Наше приложение с 13 апреля недоступно для скачивания в App Store. Уже установленные приложения работают как раньше, все сервисы доступны без ограничений, а новым клиентам рекомендуем воспользоваться интернет-банком», – говорится в сообщении.
Банк уже работает над тем, чтобы вернуть приложение в App Store.
После начала спецоперации на Украине и введения в связи с этим санкций в отношении российского бизнеса из App Store регулярно пропадают отечественные приложения. Так, приложение ГПБ исчезло из сервиса летом 2022 г., а через год стало известно об удалении с площадки приложения «Газпромбанк Инвестиции».
29 февраля Газпромбанк предупредил пользователей Apple о появлении поддельного приложения кредитной организации в App Store. Оно называлось Gaz Pro Monitor и содержало символику банка. В ГПБ напомнили, что настоящие актуальные мобильные версии приложений размещаются на официальном сайте.