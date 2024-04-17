Петербургская сырьевая биржа предложила освободить газ на торгах от допналога
По его словам, введение новой категории регулируемых цен и положение Налогового кодекса об особом порядке расчета дополнительного НДПИ для определенной категории покупателей газа негативно отразились на биржевой торговле. Трофименко утверждает, что предложение отменить дополнительный НДПИ для биржевых продаж, хотя бы 10%, не представит серьезной угрозы для бюджета. По расчетам СПбМТСБ, выпадающие доходы бюджета составят около 2-3 млрд руб., которые останутся у газовых компаний и могут вернуться государству косвенно через другие налоги.
Трофименко объяснил, что корректировка НДПИ привела к росту цены газа на бирже, поэтому энергокомпаниям стало «бессмысленно» выходить на торги. В итоге торги газом практически утратили ликвидность.
Биржа также донастраивает программное обеспечение – в качестве запасного варианта. Трофименко отмечает, что это позволит «выделить два [биржевых] стакана с двумя разными инструментами», но при этом все равно будет происходить размытие ликвидности.
Вернуть участников торгов на биржу, предполагает Трофименко, также может регуляторный вариант, который установит нормативы продаж для газа. Однако это тот вариант, при котором, по его словам, «всем будет больно».
12 апреля комитет ГД по энергетике предложил помочь газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока за счет НДПИ. По мнению членов комитета, положительного эффекта можно достичь за счет того, что многокомпонентность природного газа в регионе позволяет добывать дополнительные виды сырья. На этой базе депутаты предлагают создавать сеть газохимических предприятий с высокой степенью передела, куда смогут войти Амурский ГПЗ, Амурский ГХК и Усть-Кутский завод полимеров.