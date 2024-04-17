Петербургская сырьевая биржа предложила освободить газ на торгах от допналога

По его словам, введение новой категории регулируемых цен и положение Налогового кодекса об особом порядке расчета дополнительного НДПИ для определенной категории покупателей газа негативно отразились на биржевой торговле. Трофименко утверждает, что предложение отменить дополнительный НДПИ для биржевых продаж, хотя бы 10%, не представит серьезной угрозы для бюджета. По расчетам СПбМТСБ, выпадающие доходы бюджета составят около 2-3 млрд руб., которые останутся у газовых компаний и могут вернуться государству косвенно через другие налоги.