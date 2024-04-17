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Петербургская сырьевая биржа предложила освободить газ на торгах от допналога

Ведомости

Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) предложила освободить реализуемый на биржевых торгах газ от уплаты дополнительного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на управляющего директора по рынкам газа и электроэнергии Сергея Трофименко.

По его словам, введение новой категории регулируемых цен и положение Налогового кодекса об особом порядке расчета дополнительного НДПИ для определенной категории покупателей газа негативно отразились на биржевой торговле. Трофименко утверждает, что предложение отменить дополнительный НДПИ для биржевых продаж, хотя бы 10%, не представит серьезной угрозы для бюджета. По расчетам СПбМТСБ, выпадающие доходы бюджета составят около 2-3 млрд руб., которые останутся у газовых компаний и могут вернуться государству косвенно через другие налоги.

Трофименко объяснил, что корректировка НДПИ привела к росту цены газа на бирже, поэтому энергокомпаниям стало «бессмысленно» выходить на торги. В итоге торги газом практически утратили ликвидность.

Биржа также донастраивает программное обеспечение – в качестве запасного варианта. Трофименко отмечает, что это позволит «выделить два [биржевых] стакана с двумя разными инструментами», но при этом все равно будет происходить размытие ликвидности.

Вернуть участников торгов на биржу, предполагает Трофименко, также может регуляторный вариант, который установит нормативы продаж для газа. Однако это тот вариант, при котором, по его словам, «всем будет больно».

12 апреля комитет ГД по энергетике предложил помочь газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока за счет НДПИ. По мнению членов комитета, положительного эффекта можно достичь за счет того, что многокомпонентность природного газа в регионе позволяет добывать дополнительные виды сырья. На этой базе депутаты предлагают создавать сеть газохимических предприятий с высокой степенью передела, куда смогут войти Амурский ГПЗ, Амурский ГХК и Усть-Кутский завод полимеров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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