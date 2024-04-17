НСФР предложил сохранить льготную ипотеку для владельцев жилищных депозитов
Национальный совет финансового рынка (НСФР) отправил в Госдуму предложения сохранить льготную ипотеку на новостройки для владельцев жилищных депозитов, а также освободить эти вклады от налога. Об этом пишет газета «Известия».
Авторы инициативы предлагают сохранить возможность взять ипотеку на новостройки под 8% для владельцев жилищных депозитов даже после окончания программы 1 июля 2024 г. В НСФР также предложили освободить такие сбережения от налога на проценты по вкладам. Держателей жилищных вкладов хотят снизить первоначальный взнос по ипотеке для до 10-15% (сейчас – 30%).
14 мартя Банк России поддержал идею запуска жилищных депозитов, предназначенных для накопления первоначального взноса по ипотеке. Накопленные средства можно будет направить только на погашение ссуды на недвижимость. Открыть депозит можно будет сроком от года, средства на нем будут застрахованы в размере до 10 млн руб. Ставки по такому вкладу могут быть выше, а условия оформления ипотеки в дальнейшем – выгоднее.
6 февраля во Frank RG сообщили, что банки России выдали в январе 2024 г. 65 500 ипотечных кредитов на 274,9 млрд руб. – это меньше декабрьских значений на 66% по сумме и на 65% по количеству. В конце прошлого года граждане взяли 185 700 ипотечных кредитов на 797,3 млрд руб. В январе выдачи кредитов в банках традиционно проседают в связи с сезонным фактором, но показатели снизились и в годовом выражении: на 3% по объему и на 15% по количеству. Средний чек в январе 2024 г. сократился относительно декабря на 2%, но по сравнению с январем 2023 г. вырос на 18% и достиг почти 4,3 млн руб.