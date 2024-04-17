НСФР предложил сохранить льготную ипотеку для владельцев жилищных депозитов

6 февраля во Frank RG сообщили, что банки России выдали в январе 2024 г. 65 500 ипотечных кредитов на 274,9 млрд руб. – это меньше декабрьских значений на 66% по сумме и на 65% по количеству. В конце прошлого года граждане взяли 185 700 ипотечных кредитов на 797,3 млрд руб. В январе выдачи кредитов в банках традиционно проседают в связи с сезонным фактором, но показатели снизились и в годовом выражении: на 3% по объему и на 15% по количеству. Средний чек в январе 2024 г. сократился относительно декабря на 2%, но по сравнению с январем 2023 г. вырос на 18% и достиг почти 4,3 млн руб.