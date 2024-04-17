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НСФР предложил сохранить льготную ипотеку для владельцев жилищных депозитов

Ведомости

Национальный совет финансового рынка (НСФР) отправил в Госдуму предложения сохранить льготную ипотеку на новостройки для владельцев жилищных депозитов, а также освободить эти вклады от налога. Об этом пишет газета «Известия».

Авторы инициативы предлагают сохранить возможность взять ипотеку на новостройки под 8% для владельцев жилищных депозитов даже после окончания программы 1 июля 2024 г. В НСФР также предложили освободить такие сбережения от налога на проценты по вкладам. Держателей жилищных вкладов хотят снизить первоначальный взнос по ипотеке для до 10-15% (сейчас – 30%).

14 мартя Банк России поддержал идею запуска жилищных депозитов, предназначенных для накопления первоначального взноса по ипотеке. Накопленные средства можно будет направить только на погашение ссуды на недвижимость. Открыть депозит можно будет сроком от года, средства на нем будут застрахованы в размере до 10 млн руб. Ставки по такому вкладу могут быть выше, а условия оформления ипотеки в дальнейшем – выгоднее.

6 февраля во Frank RG сообщили, что банки России выдали в январе 2024 г. 65 500 ипотечных кредитов на 274,9 млрд руб. – это меньше декабрьских значений на 66% по сумме и на 65% по количеству. В конце прошлого года граждане взяли 185 700 ипотечных кредитов на 797,3 млрд руб. В январе выдачи кредитов в банках традиционно проседают в связи с сезонным фактором, но показатели снизились и в годовом выражении: на 3% по объему и на 15% по количеству. Средний чек в январе 2024 г. сократился относительно декабря на 2%, но по сравнению с январем 2023 г. вырос на 18% и достиг почти 4,3 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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