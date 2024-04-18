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Банк JPMorgan подал в суд на ВТБ из-за попытки разморозить почти $440 млн

Ведомости

Крупнейший инвестиционный банк мира JPMorgan Chase подал в суд на ВТБ, требуя прекратить его попытки по возвращению замороженных $439,5 млн со счета, который был заблокирован после начала спецоперации и введения санкций, пишет Reuters.

Жалоба подана в федеральный суд Манхэттена. «Ведомости» направили запрос в ВТБ.

JPMorgan утверждает, что 17 апреля ВТБ подал к нему иск в России с требованием вернуть деньги, что является «вопиющим нарушением» соглашения двух банков о рассмотрении споров в Нью-Йорке. Заявление было направлено в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области после отправки в феврале и марте писем с требованием вернуть заблокированные средства, отмечает агентство.

В случае если ВТБ выиграет суд в России, то он попытается арестовать активы JPMorgan за рубежом, опасаются в американском банке. При этом, подчеркивают в JPMorgan, банк не может вернуть истцу $439,5 млн, поскольку это запрещает американское законодательство.

После начала спецоперации РФ на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права. Политики в США и странах Европы регулярно выступают с призывами изъять доходы от этих активов и передать их Украине. Власти России в ответ предупреждают о последствиях и ответных мерах.

В феврале первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что замороженные на фоне санкций стран Запада активы банка на декабрь прошлого года составляли порядка 900 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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