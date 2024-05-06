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Минфин США исключил из санкционного списка бывшую швейцарскую «дочку» Сбербанка

Ведомости

Минфин США исключил из своего санкционного списка бывшую швейцарскую «дочку» Сбербанка – Sberbank (Switzerland) AG (в настоящее время носит название TradeXBank AG), говорится на сайте американского ведомства.

В сентябре 2022 г. Сбербанк закрыл сделку по продаже швейцарского подразделения Sberbank Switzerland AG местной инвестиционной группе m3 Groupe Holding. В пресс-службе уточнили, что стороны получили все необходимые согласования регуляторов и уполномоченных органов, «Сбербанк Швейцария» будет работать под наименованием TradeXBank AG.

После начала специальной военной операции на Украине против нескольких российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, были введены блокирующие санкции США. Также санкции против банков ввели ЕС и Великобритания, после чего кредитные организации отключили от системы SWIFT.

Ранее в апреле минфин США вывел из-под санкций бывшую европейскую «дочку» ВТБ – Bank Europe (сейчас носит название OWH SE).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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