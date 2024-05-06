Минфин США исключил из санкционного списка бывшую швейцарскую «дочку» Сбербанка
Минфин США исключил из своего санкционного списка бывшую швейцарскую «дочку» Сбербанка – Sberbank (Switzerland) AG (в настоящее время носит название TradeXBank AG), говорится на сайте американского ведомства.
В сентябре 2022 г. Сбербанк закрыл сделку по продаже швейцарского подразделения Sberbank Switzerland AG местной инвестиционной группе m3 Groupe Holding. В пресс-службе уточнили, что стороны получили все необходимые согласования регуляторов и уполномоченных органов, «Сбербанк Швейцария» будет работать под наименованием TradeXBank AG.