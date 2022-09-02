Сбербанк продал швейцарское подразделение инвестиционной группе m3

Ранее днем «Интерфакс» сообщил, что Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане национальному управляющему холдингу «Байтерек». Издание уточняло, что работа банка после продажи не изменится и он продолжит выполнять все обязательства перед клиентами. Уточняется, что в скором времени произойдет ребрендинг организации в Казахстане.