Сбербанк продал швейцарское подразделение инвестиционной группе m3
m3 Groupe Holding SA станет мажоритарным акционером, миноритарным акционером станет организатор сделки – партнер-основатель международной инвестиционной компании «Монте Валле. Партнеры» Стивен П. Линч. В пресс-службе уточнили, что стороны получили все необходимые согласования регуляторов и уполномоченных органов, «Сбербанк Швейцария» будет работать под наименованием TradeXBank AG.
«Учитывая сложившуюся конъюнктуру рынка, мы приняли решение продать 100% акций своего дочернего банка в Швейцарии новым инвесторам – m3 GROUPE Holding SA и «Монте Валле. Партнеры». Мы надеемся, что новые инвесторы продолжат развивать успешный бизнес банка в сфере финансирования торговли сырьевыми товарами в интересах всех сторон, включая сотрудников, клиентов и партнеров в регионе», – приводит в пресс-служба слова заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.
Ранее днем «Интерфакс» сообщил, что Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане национальному управляющему холдингу «Байтерек». Издание уточняло, что работа банка после продажи не изменится и он продолжит выполнять все обязательства перед клиентами. Уточняется, что в скором времени произойдет ребрендинг организации в Казахстане.
Сразу после начала специальной военной операции на Украине против нескольких российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, были введены блокирующие санкции США. Также санкции против банков ввели ЕС и Великобритания, после чего кредитные организации отключили от системы SWIFT.