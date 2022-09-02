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Сбербанк продал швейцарское подразделение инвестиционной группе m3

Ведомости

Сбербанк закрыл сделку по продаже швейцарского подразделения Sberbank Switzerland AG местной инвестиционной группе m3 Groupe Holding, сообщили в пресс-службе банка.

m3 Groupe Holding SA станет мажоритарным акционером, миноритарным акционером станет организатор сделки – партнер-основатель международной инвестиционной компании «Монте Валле. Партнеры» Стивен П. Линч. В пресс-службе уточнили, что стороны получили все необходимые согласования регуляторов и уполномоченных органов, «Сбербанк Швейцария» будет работать под наименованием TradeXBank AG.

«Учитывая сложившуюся конъюнктуру рынка, мы приняли решение продать 100% акций своего дочернего банка в Швейцарии новым инвесторам – m3 GROUPE Holding SA и «Монте Валле. Партнеры». Мы надеемся, что новые инвесторы продолжат развивать успешный бизнес банка в сфере финансирования торговли сырьевыми товарами в интересах всех сторон, включая сотрудников, клиентов и партнеров в регионе», – приводит в пресс-служба слова заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.

Ранее днем «Интерфакс» сообщил, что Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане национальному управляющему холдингу «Байтерек». Издание уточняло, что работа банка после продажи не изменится и он продолжит выполнять все обязательства перед клиентами. Уточняется, что в скором времени произойдет ребрендинг организации в Казахстане.

Сразу после начала специальной военной операции на Украине против нескольких российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, были введены блокирующие санкции США. Также санкции против банков ввели ЕС и Великобритания, после чего кредитные организации отключили от системы SWIFT.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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