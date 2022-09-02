Сбербанк продал «дочку» в Казахстане

Накануне также выяснилось, что ВТБ продолжит работу в Казахстане. «Несмотря на то что он [ВТБ] тоже включен в санкционный список, он продолжает операции в национальной валюте, эти операции не запрещены, по тем ограничениям, которые были введены со стороны стран, которые вводили санкции», — заявила председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.