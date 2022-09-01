ВТБ продолжит работу в Казахстане
«Несмотря на то что он [ВТБ] тоже включен в санкционный список, он продолжает операции в национальной валюте, эти операции не запрещены, по тем ограничениям, которые были введены со стороны стран, которые вводили санкции», — заявила она.
Кроме того, Абылкасымова добавила, что банк был докапитализирован на 5 млрд руб., поэтому регулятор следит за тем, чтобы ВТБ выполнял все необходимые нормативы.
В начале июня «Интерфакс» писал, что ВТБ заявил о планах по докапитализации своего казахского отделения. Средства планировалось направить на увеличение капитала «дочки» российского ВТБ, чтобы «способствовать выполнению им необходимых нормативов и дальнейшему развитию своей деятельности в стране».
Сразу после начала специальной военной операции на Украине против ВТБ были введены блокирующие санкции США, после чего в марте клиентам банка в Казахстане перестали быть доступны интернет-транзакции по картам. В результате дочернее предприятие банка в Казахстане начало искать инвестора. Глава ВТБ Андрей Костин 20 июня заявил, что банк планирует сохранить присутствие в Казахстане, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Китае и Индии, однако уйдет из рынка Грузии.
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