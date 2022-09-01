ВТБ продолжит работу в Казахстане

Сразу после начала специальной военной операции на Украине против ВТБ были введены блокирующие санкции США, после чего в марте клиентам банка в Казахстане перестали быть доступны интернет-транзакции по картам. В результате дочернее предприятие банка в Казахстане начало искать инвестора. Глава ВТБ Андрей Костин 20 июня заявил, что банк планирует сохранить присутствие в Казахстане, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Китае и Индии, однако уйдет из рынка Грузии.