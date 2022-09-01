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Бизнес

ВТБ продолжит работу в Казахстане

Ведомости

ВТБ принял решение продолжить работу на территории Казахстана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову.

«Несмотря на то что он [ВТБ] тоже включен в санкционный список, он продолжает операции в национальной валюте, эти операции не запрещены, по тем ограничениям, которые были введены со стороны стран, которые вводили санкции», — заявила она.

Кроме того, Абылкасымова добавила, что банк был докапитализирован на 5 млрд руб., поэтому регулятор следит за тем, чтобы ВТБ выполнял все необходимые нормативы.

В начале июня «Интерфакс» писал, что ВТБ заявил о планах по докапитализации своего казахского отделения. Средства планировалось направить на увеличение капитала «дочки» российского ВТБ, чтобы «способствовать выполнению им необходимых нормативов и дальнейшему развитию своей деятельности в стране».

Сразу после начала специальной военной операции на Украине против ВТБ были введены блокирующие санкции США, после чего в марте клиентам банка в Казахстане перестали быть доступны интернет-транзакции по картам. В результате дочернее предприятие банка в Казахстане начало искать инвестора. Глава ВТБ Андрей Костин 20 июня заявил, что банк планирует сохранить присутствие в Казахстане, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Китае и Индии, однако уйдет из рынка Грузии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных