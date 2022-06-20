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Финансы

Костин сообщил о планах ВТБ уйти с рынка Грузии

Ведомости

Российский ВТБ уйдет только с грузинского рынка; в остальных странах СНГ и Азии банк продолжит работать, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью «Интерфаксу».

«Мы за исключением одного-единственного случая нигде не продаем (дочерние банки. — "ИФ"), нигде. У нас принципиальная позиция, мы везде остались. Мы уходим только из Грузии, но там несколько другая ситуация», — рассказал Костин.

Он добавил, что ВТБ останется в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Китае и Индии. В этих странах банк прорабатывает взаимодействие с национальными банками, чтобы стать ключевой кредитной организацией по расчетам в двухсторонней торговле в национальных валютах. По словам Костина, ВТБ видит перспективы для своего бизнеса в этих странах.

Ранее Костин предложил ограничить работу иностранных банков в России. «Мы как санкционный банк несанкционные банки покупать не будем. Это было бы неправильно, потому что банк сразу пойдет под санкции, но то, что я бы ограничил деятельность сегодня иностранных банков в России, — это я могу сказать, потому что по отношению к нам поступают несправедливо, в том числе по отношению к нашему германскому банку», — пояснил Костин. Он добавил, что ВТБ не интересуется покупкой розничного подразделения Ситибанка в России.

После начала спецоперации России на Украине ВТБ попал под санкции западных стран. В начале марта Евросоюз отключил ВТБ и еще 6 российских банков от системы SWIFT, позже от нее были отключены еще несколько кредитных организаций, включая Сбербанк. По словам Костина, объем замороженных активов банка исчисляется миллиардами долларов, но не десятками миллиардов.

15 июня первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал «Интерфаксу», что банк планирует закрыть сделки по продаже «дочек» в Казахстане и Швейцарии к середине июля. По его словам, главный претендент на «дочку» «Сбера» в Казахстане — местный банк «Байтерек». Переговоры с ним проходят позитивно, стороны могут закрыть сделку до 5-10 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных