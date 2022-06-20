Костин сообщил о планах ВТБ уйти с рынка Грузии
«Мы за исключением одного-единственного случая нигде не продаем (дочерние банки. — "ИФ"), нигде. У нас принципиальная позиция, мы везде остались. Мы уходим только из Грузии, но там несколько другая ситуация», — рассказал Костин.
Он добавил, что ВТБ останется в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Китае и Индии. В этих странах банк прорабатывает взаимодействие с национальными банками, чтобы стать ключевой кредитной организацией по расчетам в двухсторонней торговле в национальных валютах. По словам Костина, ВТБ видит перспективы для своего бизнеса в этих странах.
Ранее Костин предложил ограничить работу иностранных банков в России. «Мы как санкционный банк несанкционные банки покупать не будем. Это было бы неправильно, потому что банк сразу пойдет под санкции, но то, что я бы ограничил деятельность сегодня иностранных банков в России, — это я могу сказать, потому что по отношению к нам поступают несправедливо, в том числе по отношению к нашему германскому банку», — пояснил Костин. Он добавил, что ВТБ не интересуется покупкой розничного подразделения Ситибанка в России.
После начала спецоперации России на Украине ВТБ попал под санкции западных стран. В начале марта Евросоюз отключил ВТБ и еще 6 российских банков от системы SWIFT, позже от нее были отключены еще несколько кредитных организаций, включая Сбербанк. По словам Костина, объем замороженных активов банка исчисляется миллиардами долларов, но не десятками миллиардов.
15 июня первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал «Интерфаксу», что банк планирует закрыть сделки по продаже «дочек» в Казахстане и Швейцарии к середине июля. По его словам, главный претендент на «дочку» «Сбера» в Казахстане — местный банк «Байтерек». Переговоры с ним проходят позитивно, стороны могут закрыть сделку до 5-10 июля.