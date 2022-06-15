Сбербанк намерен продать «дочек» в Казахстане и Швейцарии к середине июля

Ведяхин заявил, что Сбербанк планирует оспорить эти решения и вернуть свои деньги. Он отметил, что продажа кредитного портфеля полностью покрывала обязательства перед вкладчиками и еще оставалась часть денег. «Если кредитные портфели или сами банки были проданы за бесценок, мы будем жестко отстаивать интересы "Сбера" во всех возможных судах. Мы уже начали этот процесс», — подчеркнул он.