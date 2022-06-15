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Бизнес

Сбербанк намерен продать «дочек» в Казахстане и Швейцарии к середине июля

Ведомости

Сбербанк планирует закрыть сделки по продаже дочерних банков в Казахстане и Швейцарии к середине июля, сообщил первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин в интервью «Интерфаксу».

«Мы ее продаем (Sberbank (Switzerland) AG. — ИФ). У нее тоже положительный капитал и ликвидность. Там сейчас находится представитель швейцарского регулятора. Мы ведем очень плодотворный диалог с FINMA. У нас есть покупатель и мы рассчитываем заключить сделку в обозримой перспективе», — рассказал Ведяхин. По его словам, активом интересовались несколько покупателей.

Ведяхин добавил, что главный претендент на казахскую «дочку» «Сбера» — местный банк «Байтерек», переговоры с ним проходят позитивно, а сделку могут закрыть до 5-10 июля. Также Ведяхин рассказал о европейском подразделении Sberbank Europe AG: его банковская лицензия сохраняется, однако в холдинговом банке в Вене работает комиссар местного регулятора.

«Мы расплатились с австрийским Агентством по страхованию вкладов и почти со всеми вкладчиками. Осталось минимальное количество пассивов. Нет претензий к самому банку: у него есть капитал, активы, он cash-positive. Мы будем сдавать лицензию и выходить с рынка», — отметил он.

По его словам, регуляторы балканских стран продали пять «дочек» Sberbank Europe AG местным игрокам, однако «Сбер» еще не получил деньги от продажи. ЦБ Сербии пока не определил стоимость актива, а регуляторы Венгрии и Чехии отозвали лицензии у банков в этих странах, сейчас идет процесс их ликвидации.

Ведяхин заявил, что Сбербанк планирует оспорить эти решения и вернуть свои деньги. Он отметил, что продажа кредитного портфеля полностью покрывала обязательства перед вкладчиками и еще оставалась часть денег. «Если кредитные портфели или сами банки были проданы за бесценок, мы будем жестко отстаивать интересы "Сбера" во всех возможных судах. Мы уже начали этот процесс», — подчеркнул он.

После начала спецоперации на Украине Сбербанк попал под санкции США, Канады, Японии и Великобритании. ЕС с 14 июня отключил Сбер от системы SWIFT. В пресс-службе банка заявили, что это не повлияет на его работу на территории России.

Ранее по теме: Казахскую «дочку» Сбербанка может купить госхолдинг «Байтерек»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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