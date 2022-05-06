Казахскую «дочку» Сбербанка может купить госхолдинг «Байтерек»
«Сбербанка Казахстан» («дочка» российского Сбербанка, который находится под санкциями Великобритании, Канады и США) может купить принадлежащий правительству Казахстана холдинг «Байтерек» совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), сообщил Frank Media со ссылкой на финансиста, чей банк интересовался активами «россиян» в Казахстане.
Еще один источник, знакомый с ходом переговоров по продаже казахстанских активов Альфа-банка и Сбербанка, также подтвердил Frank Media возможность покупки «дочки» Сбербанка холдингом «Байтерек». По его словам, ЕБРР не может сейчас напрямую купить у Сбербанка его «дочку», потому может присоединиться к сделке на втором этап.
По данным Frank Media, активы Сбербанка в Казахстане на конец I квартала 2022 г. составляли $1,9 млрд, а капитал – $287,7 млн. «Сбербанк Казахстан» занимает четвертое место в банковской системе страны по объему активов, которые на 1 апреля составляли $6,2 млрд, капитал же равнялся $848,7 млн.
Два собеседника издания сказали, что условия сделки еще обсуждаются: по их предположениям, сумма сделки вряд ли превысит 0,3-0,5 капитала, что составляет около $250-425 млн. Также важным условием выхода Сбербанка с рынка Казахстана является возможность вернуть межбанковские кредиты (МБК) на 150 млрд рублей, выданные дочернему банку незадолго до начала военной спецоперации на Украине. По словам одного из источников, на этом условии настаивает сам Сбербанк.
Сразу после начала военной спецоперации на Украине в конце февраля Сбербанк попал в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корсчета в США. Согласно этим санкциям, американские банки не имели права проводить транзакции с участием Сбербанка или его иностранных «дочек». В начале апреля санкции в отношении Сбербанк ужесточили — банк попал под блокирующие санкции США (SDN-лист), которые означают полную блокировку активов банков на территории страны, введение запрета для граждан и компаний США проводить любые сделки с ними. Контрагенты должны были завершить все отношения с банком до 13 апреля. Расчетные операции с «дочками» Сбербанка в Казахстане и странах ЕС должны быть завершены до 12 июля.
Ранее казахстанский банк «Центркредит» (БЦК) купил 100% простых акций «Альфа-банк Казахстан», «дочки» Альфа-банка. Альфа-банк также с конца февраля находится под санкциями Великобритании и Евросоюза: институты и граждане ЕС не могут совершать сделки с банком и инвестировать в него, а также проводить операции с ценными бумагами, выпущенными после 12 апреля. Кроме того, казахстанская «дочка» не могла проводить из-за этого операции с долларами и евро. С начала апреля в связи со внесением Альфа-банка в SDN-лист США его американские и связанные с американской финансовой системой активы полностью блокированы.