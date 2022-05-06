Казахскую «дочку» Сбербанка может купить госхолдинг «Байтерек»

Сразу после начала военной спецоперации на Украине в конце февраля Сбербанк попал в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корсчета в США. Согласно этим санкциям, американские банки не имели права проводить транзакции с участием Сбербанка или его иностранных «дочек». В начале апреля санкции в отношении Сбербанк ужесточили — банк попал под блокирующие санкции США (SDN-лист), которые означают полную блокировку активов банков на территории страны, введение запрета для граждан и компаний США проводить любые сделки с ними. Контрагенты должны были завершить все отношения с банком до 13 апреля. Расчетные операции с «дочками» Сбербанка в Казахстане и странах ЕС должны быть завершены до 12 июля.