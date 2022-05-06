Альфа-банк продал свою «дочку» в Казахстане банку «Центркредит»

Альфа-банк с конца февраля находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании. Институты и граждане ЕС не могут совершать сделки с банком и инвестировать в него, а также проводить операции с ценными бумагами, выпущенными после 12 апреля. Кроме того, казахстанская «дочка» не могла проводить из-за этого операции с долларами и евро. С начала апреля в связи со внесением Альфа-банка в SDN-лист США его американские и связанные с американской финансовой системой активы полностью блокированы.



Ограничения касаются и дочерних предприятий Альфа-банка, в том числе его казахстанской «дочки». Упоминание в SDN грозит рисками для дочерних структур организаций, так как в этом случае активы с долей материнских компаний выше 50% автоматически попадают под американские санкции.