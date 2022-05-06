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Альфа-банк продал свою «дочку» в Казахстане банку «Центркредит»

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Казахстанский банк «Центркредит» (БЦК) завершил сделку по покупке 100% простых акций «Альфа-банк Казахстан» («дочка» российского Альфа-банка, который находится под санкциями Великобритании, ЕС и США). После перерегистрации «Альфа-банк Казахстан» будет работать под новым брендом, сообщает пресс-служба БЦК. Это первый в Казахстане случай покупки банка, находящегося под международными санкциями.

«Банк «Центркредит» сообщает о завершении сделки по приобретению 100% простых акций АО ДБ «Альфа-банк Казахстан», — говорится в сообщении БЦК. После регистрации «Альфа-банк Казахстан» сменит бренд на Eco Bank, однако, как заверили в БЦК, все условия по банковским продуктам останутся прежними для действующих клиентов.

Альфа-банк с конца февраля находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании. Институты и граждане ЕС не могут совершать сделки с банком и инвестировать в него, а также проводить операции с ценными бумагами, выпущенными после 12 апреля. Кроме того, казахстанская «дочка» не могла проводить из-за этого операции с долларами и евро. С начала апреля в связи со внесением Альфа-банка в SDN-лист США его американские и связанные с американской финансовой системой активы полностью блокированы.

Ограничения касаются и дочерних предприятий Альфа-банка, в том числе его казахстанской «дочки». Упоминание в SDN грозит рисками для дочерних структур организаций, так как в этом случае активы с долей материнских компаний выше 50% автоматически попадают под американские санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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