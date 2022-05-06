Альфа-банк продал свою «дочку» в Казахстане банку «Центркредит»
Казахстанский банк «Центркредит» (БЦК) завершил сделку по покупке 100% простых акций «Альфа-банк Казахстан» («дочка» российского Альфа-банка, который находится под санкциями Великобритании, ЕС и США). После перерегистрации «Альфа-банк Казахстан» будет работать под новым брендом, сообщает пресс-служба БЦК. Это первый в Казахстане случай покупки банка, находящегося под международными санкциями.
«Банк «Центркредит» сообщает о завершении сделки по приобретению 100% простых акций АО ДБ «Альфа-банк Казахстан», — говорится в сообщении БЦК. После регистрации «Альфа-банк Казахстан» сменит бренд на Eco Bank, однако, как заверили в БЦК, все условия по банковским продуктам останутся прежними для действующих клиентов.
Альфа-банк с конца февраля находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании. Институты и граждане ЕС не могут совершать сделки с банком и инвестировать в него, а также проводить операции с ценными бумагами, выпущенными после 12 апреля. Кроме того, казахстанская «дочка» не могла проводить из-за этого операции с долларами и евро. С начала апреля в связи со внесением Альфа-банка в SDN-лист США его американские и связанные с американской финансовой системой активы полностью блокированы.
Ограничения касаются и дочерних предприятий Альфа-банка, в том числе его казахстанской «дочки». Упоминание в SDN грозит рисками для дочерних структур организаций, так как в этом случае активы с долей материнских компаний выше 50% автоматически попадают под американские санкции.