США установили срок прекращения операций с «дочками» Сбербанка

После начала военной операции на Украине и последовавших со стороны Запада санкций Сбербанк был добавлен в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корсчета в США. 6 апреля США ввели блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка. «Полные блокирующие санкции в отношении крупнейшего финансового учреждения России Сбербанка и крупнейшего частного банка России Альфа-банка. Это действие заморозит любые активы Сбербанка и Альфа-банка, связанные с финансовой системой США, и запретит гражданам США вести с ними дела», — говорилось в сообщении Белого дома.