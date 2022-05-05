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Бизнес

США установили срок прекращения операций с «дочками» Сбербанка

Ведомости

США установили срок завершения операций с «дочками» попавших под санкции Сбербанка и Альфа-банка, сообщил «Прайм» со ссылкой на генеральную лицензию минфина США. Расчетные операции с «дочками» Сбербанка в Казахстане и странах ЕС должны быть завершены до 12 июля, сообщается в лицензии.

«Все операции, необходимые для прекращения сделок с участием Sberbank Kazakhstan, Sberbank Europe AG либо Sberbank (Switzerland) AG (вместе именуемые как заблокированные дочерние компании Сбербанка), а также любых юридических лиц, в которых эти предприятия напрямую или опосредованно владеют долей 50 или более процентов, разрешаются до 00.01 12 июля 2022 г.», — говорится в документе.

При этом ведомство США исключает из-под санкций против России сделки, проводимые для защиты интеллектуальной собственности в США и России, уточняется в сообщении. Расчетные операции с Амстердамским торговым банком (Amsterdam Trade Bank, АТВ), «дочкой» Альфа-банка в Нидерландах, также должны быть завершены до 12 июля, следует из другого документа минфина США.

4 мая регулятор Австрии объявил о плане ликвидации Sberbank Europe, австрийской «дочки» Сбербанка. Решение было объявлено за несколько часов до того, как в Брюсселе предложили новый пакет санкций: в него входили меры по отключению Сбербанка от SWIFT.

После начала военной операции на Украине и последовавших со стороны Запада санкций Сбербанк был добавлен в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корсчета в США. 6 апреля США ввели блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка. «Полные блокирующие санкции в отношении крупнейшего финансового учреждения России Сбербанка и крупнейшего частного банка России Альфа-банка. Это действие заморозит любые активы Сбербанка и Альфа-банка, связанные с финансовой системой США, и запретит гражданам США вести с ними дела», — говорилось в сообщении Белого дома.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных